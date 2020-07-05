Британская модель Деми Роуз не изменяет своему стилю во время фотосессий. На каждой фотографии она продолжает щеголять пикантными формами. На днях звезда позировала в красном бикини.

Кадр, как всегда, знаменитость опубликовала на личной странице в инстаграме. Именно там она показывает 14-миллионной аудитории подписчиков результаты эротических съемок.

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На очередной фотографии Деми Роуз изображена в соблазнительных бикини красного цвета. Такой наряд красиво подчеркнул ее пышную грудь и продемонстрировал огромные обнаженные ягодицы. Волосы звезда уложила в легкие локоны, которые развевал ветер, а на лице сделала легкий макияж в естественных оттенках.

Одна из самых откровенных моделей современности позировала на фоне водоема, уцепившись одной рукой за парус. Она отвела взгляд от камеры и томно смотрит вниз. Такой образ получился не только чрезвычайно сексуальным, но и соединил в себе женственность и нежность Роуз.



Деми Роуз в красном бикини/ Instagram / @demirose