Наступило лето – пора вкусных фруктов и ягод. Украинская телеведущая Маша Ефросинина решила полакомиться вкусной черешней, которая сейчас очень популярна. Звезда поделилась с поклонниками видео, где показала, как собирает ее.

Ролик Маша опубликовала на личной странице в инстаграме. На нем она появилась с корзиной в руках и похвасталась урожаем сочной черешни.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая активно демонстрирует варианты стильных образов на различных мероприятиях, показывает свою женственность и привлекательность. Во время того, как рвала черешни, она также похвасталась красивым летним аутфитом.

Маша надела красный костюм с мелким белым принтом, который состоял из кроп-топа с широкими рукавами и пикантным декольте и юбки длины миди. Такой look хорошо подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Волосы звезда собрала в хвост. Образ выходного дня она дополнила крупными солнцезащитными очками с темными линзами и белой оправой.