Популярная украинская певица ,участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева устроила зажигательные танцы во дворе собственного загородного дома. Исполнительница сполна наслаждается солнечными летними днями и кичится обольстительными образами.

Надя Дорофеева является одной из самых сексуальных певиц в украинском шоу-бизнесе. Она неоднократно представала перед камерами в эротических образах, выбирала соблазнительный наряд для клипов и концертов. На личной странице в инстаграме артистка в очередной раз показала 5-миллионной аудитории подписчиков сексуальный look.

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Look Нади Дорофеевой

Для зажигательных танцев на территории загородного дома Надя выбрала соблазнительный красный купальник в белый горошек. Такой наряд красиво подчеркнул обольстительную стройную фигуру исполнительницы. Красивые рюши на бюстгальтере привлекали внимание к груди, а высокие трусики делали упор на актуальности, ведь они очень популярны в этом сезоне.

Дорофеева дополнила пляжный аутфит трендовыми очками на яркой цепочке. Уши знаменитости украшали большие серьги-кольца. Волосы она собрала в высокий пучок, оставив две пряди спереди.

Для зажигательного танца Надя выбрала в партнеры надувного единорога. Он добавил ролику позитивного настроения и ярких красок.