Украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик в очередной раз продемонстрировала стильный образ, которым очаровала сеть. Звезда предстала перед камерой в ярком платье, которое прекрасно подойдет для солнечного летнего дня.

Лилия является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она часто показывает поклонницам варианты стильных аутфитов на личной странице в инстаграме. Звезда знает, как выглядеть великолепно в любом месте и в любое время.

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Образ Лилии Ребрик

Знаменитость позировала в ярком наряде. Она продемонстрировала летний look: платье красного цвета с цветочным принтом и объемными рукавами, под которым была белая комбинация. Звезда дополнила образ белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы Лилия собрала в прическу сзади, оставив только две пряди, которые нежно падали на лицо. Ее уши украшали минималистичные серьги-кольца. На лице телеведущая сделала нежный макияж с розовой помадой на губах.



Лилия Ребрик в красном платье с цветочным принтом /​ Instagram / @liliia.rebrik



Телеведущая Лилия Ребрик похвасталась стильным образом​ / Instagram / @liliia.rebrik

Яркий look Лилии Ребрик / Instagram / @ liliia.rebrik

В заметке под фото она пожелала 600-тысячной армии подписчиков яркой недели и спросила у них о планах. В комментариях подписчики активно делятся задачами, которые должны выполнить в течение этой недели и выражают комплименты Лилии.