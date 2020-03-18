Красный свет сменится на зеленый: Мэттью Макконахи обратился к фанам с вдохновенной речью

Американский актер Мэттью Макконахи во время пандемии коронавируса в социальной сети призвал всех поклонников не быть параноиками и вместе бороться с общим врагом.

В своем твиттер-аккаунте звезда фильмов "Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар" и "Джентльмены" 17 марта оставил видеообращение, в котором прозвучал ряд мотивирующих фраз об эпидемии коронавируса.

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"Берегите себя и своих близких в эти сумасшедшие времена пандемии. Давайте не будем становиться параноиками. Лучше проявим должную осмотрительность и примем все меры предосторожности", – начал свою речь Макконахи.

"У нашего общего врага нет личности, расы, ориентации, веры и политических взглядов. И я думаю, что это враг, которого мы хотим победить. И мы сделаем это", – сказал оскароносный актер.

"Красный свет непременно изменится на зелёный. И я верю, что мы вместе изменим цвет на зеленый с помощью ценностей, которые можем заложить уже сейчас: справедливость, доброта, ответственность, устойчивость, уважение и храбрость. И когда мы наконец выберемся из этого кризиса, вся эта пандемия, возможно, сделает нас такими сплоченными, какими мы уже не были долгое время", – выразил надежду Мэттью.

"Продолжайте жить", – подытожил Мэттью Макконахи.

because every red light eventually turns green pic.twitter.com/x05GuITW4J — Matthew McConaughey (@McConaughey) March 17, 2020

Сейчас вдохновленный видеоролик посмотрели уже 3 миллиона раз и оставили тысячи комментариев благодарности за подъем духа: "Замечательно, что вы нашли время поговорить с нами, и я рад узнать, что вы не участвуете в этом фестивале абсурда. Мне всегда нравился ваш стиль. Спасибо", "Он абсолютно прав. Мы находимся на переломном этапе человеческой истории, который определит не только то, кем мы являемся сейчас, но и то, кем мы станем", "Спасибо, Мэттью, за эти ободряющие слова".

Стоит добавить, что в мире, по состоянию на 18 марта, зафиксировано 200 126 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 7 989 – завершились летально. Выздоровели уже более 82 тысяч человек. В частности, в США утверждено 7 754 случая заражения коронавирусом, из которых 106 выздоровели, и 122 смертельных случая.