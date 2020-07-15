Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская взбудоражила сеть дерзким образом. Она в очередной раз продемонстрировала свою сексуальность, представ перед камерой в откровенном наряде.

Томное фото появилось на личной странице артистки в инстаграме. Она не боится прибегать к экспериментам с внешностью и представать перед публикой в ​​смелых образах. В любом наряде Каминская выглядит безупречно, демонстрируя женственность и страстность.

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Звезда распространила в сети снимок, на котором примерила кардинально другой образ. Она предстала перед камерой с красным каре и челкой. Сбоку прическу украшала блестящая заколка в виде цветка. На лице Слава сделала насыщенный макияж с темными тенями и черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Огня такой фотографии добавляет соблазнительное платье. Каминская позирует в черном жакете, который надела на голое тело. Таким образом она похвасталась пышной грудью.

Слава Каминская с красным каре и в жакете на голое тело / Instagram / @babaslavka

В комментариях фоловеры исполнительницы отмечают, что она, как всегда, выглядит великолепно и в который раз смогла удивить их. Слава никогда не стеснялась появляться перед камерой в соблазнительных аутфитах и каждый раз умело подчеркивает пикантные формы, демонстрирует сексуальность и заводит публику.