Красота природы и урбанизм: фотограф показал контрастный колорит Гонконга

Бельгийский фотограф Джил Сьюертвагехер показал невероятную красоту Гонконга. Человек во время путешествия по Китаю решил сделать серию снимков, которая воспроизводит колорит и особенность мегаполиса.

Художники часто уверяют, что только жители той или иной страны способны зафиксировать особые места, которые покажут всю красоту населенного пункта. Однако Джил Сьюертвагехер разрушает эти стереотипы, создав удивительную серию фотографий Гонконга.

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В чём особенность мегаполиса? Фотограф, специализирующийся на авиационной съемке, сумел поймать уникальные кадры, которые соединили красоту природы и плотность населения Китая. Кроме того, автор фотографий продемонстрировал контрасты яркого города с большими рекламами и уют в черно-белых тонах.

Никогда не видел так много контрастов в одном городе. Старая и новая архитектура, природа и город, день и ночь,

– прокомментировал свои работы Джил Сьюертвагехер.



Колоритный Гонконг / Фото: instagram.com/gielsweertvaegher