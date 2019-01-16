Крещение 2019: где купаться в Киеве в проруби

Согласно всем христианским верованиям, вода 19 января становится целебной. Именно поэтому многие украинцы погружаются в проруби, смывая с себя все грехи, так же, как некогда это делал Иисус.

19 января греко-католики и православные христиане отмечают Иорданов день или Крещение, третий завершающий праздник рождественского цикла. В этот день по Евангелию состоялось крещение Иисуса Христа в водах Иордана, где на него сошел в теле голубя Святой Дух, а голос с небес сказал: "Ты Сын Мой любимый, в Тебе Мое благоволение!".

Читайте также: Купание на Крещение: украинцам напомнили правила безопасного ныряния

Традиция купания не утратила своей актуальности. Праздник в народе называют Крещением. В местах купания обустраивают условия для удобства проведения обряда, на месте должны дежурить медики и спасатели, чтобы избежать несчастных случаев.

Сначала священник читает молитву и освящает место, где люди будут купаться. Затем верующие заходят в воду и три раза полностью погружаются в воду, читают молитву и выходят из воды.

Если вы в этом году решили исполнить эту традицию, сначала почитайте правила, как подготовить организм и как правильно купаться в проруби на Крещение. Прихватите с собой махровый халат, полотенце, комплект сменной одежды, теплую одежду; купальник или плавки; не скользкие тапочки или же теплые шерстяные носки.

Где купаться на Крещение 2019 в Киеве

Гидропарк

Одно из самых популярных мест на Крещение в Киеве. Сюда обычно приходят известные политики и чиновники. Традиционно вода освящается высшими церковными чинами. Есть подготовленная прорубь, спасатели, предусмотрены народные гуляния.

Основные действа проходят возле часовни Крещения Господнего. Участники крещенского погружения могут воспользоваться кабинками для переодевания, которые расположены на Венецианском пляже.

Место проведения: станция метро Гидропарк.

Цена: бесплатно

Экстрим-парк "Х-парк"

В честь Крещения здесь пройдет настоящий фестиваль с кучей развлечений для моржей. Кроме традиционных погружений и народных гуляний, киевлян будут ждать соревнования на ледяных серфах, пузокерлинг, сноукейбл, тюбинг, соревнования по беговым лыжам, дрифт по льду на квадроциклах.

Специально для крещенских "моржей" здесь обустроили три привычных проруби и одну для нудистов, удобную и просторную зону для переодевания, уютное кафе, где можно согреться чаем и глинтвейном.

Место проведения: парк "Муромец" (бывший парк Дружбы народов).

Цена: бесплатно

Оболонская набережная

Главная особенность этого места для погружений – здесь вода освящается самим митрополитом Киевским.

Место проведения: Оболонская набережная (возле Свято-Покровского собора).

Цена: бесплатно

Днепровская набережная

Крещенские ныряния на Днепровской набережной состоятся возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом.

Место проведения: Днепровская набережная, 2А.

Цена: бесплатно

Читайте также: Голодная кутья, или Второй Сочельник: что приготовить накануне Крещения – рецепты постных блюд

Парк "Феофания"

19 января будут отмечать праздник Крещения и в парке "Феофания". Обещают комфортные для погружения проруби, места для обогрева и горячие угощения.

Место проведения: улица Академика Лебедева, 37.

Цена: 30 гривен (взрослые) и 10 гривен (дети и студенты)

Пляж "Пуща-Водица"

Выполнить обряд очищения можно будет и в пруду Горащиха на пляже "Пуща-Водица". В безопасности этого места можно не сомневаться. Здесь будут дежурить спасатели и медики.

Место проведения: пруд Горащиха, 7 линия

Цена: бесплатно

Парк "Радуга"

Еще одно проверенное место, где купание пройдет под присмотром МЧС и скорой – пляж на озере Радужное на улице Марка Черемшины.

Место проведения: улица Марка Черемшины

Цена: бесплатно

Набережная Днепра возле Патриаршего Собора

Недалеко от станции метро Левобережная тоже будут отмечать Крещение Господне. Утром здесь состоится литургия в Патриаршем соборе, а затем освятят воду в Днепре и начнутся народные гуляния.

Место проведения: улица Никольско-Слободская

Цена: бесплатно

Труханов остров

Ныряние в эту прорубь будет максимально безопасным – здесь будут дежурить спасатели и служба МЧС.

Место проведения: Труханов остров

Цена: бесплатно

Если вы планируете погружаться в прорубь 19 января, вам понадобится карта со схематическим изображением мест, где это можно сделать:

И не стоит забывать о безопасности. Именно поэтому стоит позаботиться о себе, ведь резкий перепад температуры может принести вред организму.

Как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть: видеоинструкция