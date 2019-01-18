Что нельзя делать на Крещение: приметы и верования

19 января православные христиане отмечают один из самых больших праздников – Крещение Господне. Немало традиций, обычаев и запретов связанных с этим днем. В нашей статье читайте о том, чего не желательно делать в этот день, а также приметы, касающиеся праздника Крещения 2019.

Что нельзя делать на Крещение 2019

На Крещение нельзя допускать неблагочестивых мыслей, сплетничать, обманывать или с кем-то ссориться. Окунаться в прорубь надо с чистыми помыслами.

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Также нельзя плакать и жаловаться. Считают, тот, кто проливает слезы на Крещение, будет плакать весь год. В праздник Крещения нельзя убирать, вязать, шить, тяжело работать. Но особенно строгий запрет касается стирки – этим оскверняется вода.

Народные приметы на Крещение

Если все небо будет хмурым, то всякому хлебу родиться хорошо; если же только на востоке, то хорошо уродится рожь, на юге просо, а на севере – гречка.

Если в этот день ясная и холодная погода – к засушливому лету, пасмурная и снежная – к обильному урожаю.

На Иордан снег идет к урожаю, а ясный день к неурожаю.

Если идя на Иордан, пролетят впереди воробьи, то в селе будет большая смертность детей, грачи беда для молодежи, а гуси – для пожилых людей.

Во время освящения воды идет снег – хорошо будут роиться пчелы и колоситься хлеба.

Если днем ​​выпал иней, то в соответствующий день (такого же числа) надо сеять пшеницу.

Если в этот день звездная ночь, то родят орехи и ягоды.

Если мрачно, то хлеба будет достаточно.

На Крещение день теплый. Значит будет хлеб темный.

Хлопья снега – к урожаю.

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