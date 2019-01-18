Что нельзя делать на Крещение: приметы и верования

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Крещение 2019 - что нельзя делать 19 января 2019 - приметы праздника Крещение Господне
Что нельзя делать на Крещение 2019: приметы и верования / Unsplash

19 января православные христиане отмечают один из самых больших праздников – Крещение Господне. Немало традиций, обычаев и запретов связанных с этим днем. В нашей статье читайте о том, чего не желательно делать в этот день, а также приметы, касающиеся праздника Крещения 2019.

Что нельзя делать на Крещение 2019

На Крещение нельзя допускать неблагочестивых мыслей, сплетничать, обманывать или с кем-то ссориться. Окунаться в прорубь надо с чистыми помыслами.

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Также нельзя плакать и жаловаться. Считают, тот, кто проливает слезы на Крещение, будет плакать весь год. В праздник Крещения нельзя убирать, вязать, шить, тяжело работать. Но особенно строгий запрет касается стирки – этим оскверняется вода.

Народные приметы на Крещение

  • Если все небо будет хмурым, то всякому хлебу родиться хорошо; если же только на востоке, то хорошо уродится рожь, на юге просо, а на севере – гречка.
  • Если в этот день ясная и холодная погода – к засушливому лету, пасмурная и снежная – к обильному урожаю.
  • На Иордан снег идет к урожаю, а ясный день к неурожаю.
  • Если идя на Иордан, пролетят впереди воробьи, то в селе будет большая смертность детей, грачи беда для молодежи, а гуси – для пожилых людей.
  • Во время освящения воды идет снег – хорошо будут роиться пчелы и колоситься хлеба.
  • Если днем ​​выпал иней, то в соответствующий день (такого же числа) надо сеять пшеницу.
  • Если в этот день звездная ночь, то родят орехи и ягоды.
  • Если мрачно, то хлеба будет достаточно.
  • На Крещение день теплый. Значит будет хлеб темный.
  • Хлопья снега – к урожаю.

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Теги: LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 Канал
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