Крещение 2020: что можно и что нельзя делать в этот день

19 января христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников – Крещение или Крещение Господне. О традициях и что можно и нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале.

Один из самых значимых православных праздников – Крещение или его также называют Богоявлением. Поэтому существует множество традиций, обрядов и запретов, связанных с этим днем.

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Начинается празднование еще в ночь с 18 на 19 января. Это время поста, а еще гаданий. Крещенский сочельник еще называют "голодная кутья". В этот день принято поститься и готовить последнюю по времени праздников кутью. К слову, это единственный постный день, а затем до самого Великого поста можно будет есть все.



На Крещение нельзя нырять в прорубь не помолившись / Фото: Народная правда

Также принято считать, что 18 и 19 января вся вода приобретает целебные свойства – во всех реках, колодцах, а также в водопроводе. Крещенская вода, по верованиям, имеет свойство исцелять, заряжать положительной энергией и лишать негатива.

Что можно делать на Крещение: традиции

Одной из самых популярных и известных традиций является приготовление праздничной кути. Обычно, ее готовят из риса или пшеницы с добавлением изюма, мака, меда, кураги и чернослива.

Главной традицией является водное крещение. Священник опускает в специальную прорубь крест, тем самым освящает воду. Прорубь называется - Иордан, а вода в ней – большая Агиаса, что означает великая святыня.

На Крещение принято купаться в проруби. По верованиям, вода в этот день никогда не навредит, а наоборот даст позитивную энергию и силы.

В этот день принято здороваться: "Христос крестится!", а отвечать – "В реке Иордан".

19 января – последний день, когда можно гадать. Потом гадать уже нельзя, иначе это может плохо повлиять на вашу судьбу.

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Что нельзя делать в этот день

Запрещается на Крещение ругаться и ссориться. Особенно, если вы находитесь около освященной воды или держите ее в руках. Считается, что святая вода может потерять свои целебные свойства, если вы негативно настроены или с кем-то ссоритесь.

На Крещение категорически запрещено допускать неблагочестивых мыслей, сплетничать, обманывать. Окунаться в прорубь надо с чистыми помыслами! В этот день нельзя плакать или жаловаться. Считается, что тот, кто проливает слезы на Крещение, будет плакать весь год.

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На Крещение, как и на большинство религиозных праздников, запрещается: вязать, шить, убирать, тяжело работать. А особенно строгий запрет касается стирки. Согласно приметам, нельзя стирать в этот день, чтобы не осквернить воду. Вода в реке становится освященной и избавляется от нечисти, а стиркой можно все испортить.

На Крещение нельзя давать деньги в долг. И вообще лучше ничего не выносить из дома и не раздавать. Иначе весь год будете жить в бедности.



Крещение 2020 / Фото: Belnavin

Нельзя нырять в прорубь не помолившись. В храме нужно прочитать Тропарь. А потом перед тем, как окунуться в воду, перекреститься, произнести "Во имя Отца и Сына и Святого Духа" – и только потом нырять.

Важно: святую воду нельзя набирать в грязную посуду и нельзя хранить в пластике.