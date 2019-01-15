Крещение: как празднуют Иордан украинцы сейчас и как это было в древности

Третьим и завершающим аккордом рождественско-новогодних праздников является Иордан, или Крещение, которое православные и греко-католические христиане отмечают 19 января. Люди верят, что в этот день вода очищает и становится целебной, поэтому все желающие погружаются в прорубь, чтобы быть здоровыми целый год.

С этим праздником связывают крещение в реке Иордан Иисуса Христа святым Иоанном Крестителем. Согласно Библии, во время крещения Иисуса с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался голос Божий, поэтому праздник и называется Богоявлением.

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"Голодная кутья"

В Вечер Богоявления – 18 января, или как его еще называют Крещенский вечер, второй Святой Вечер или "Голодная кутья" – украинцы, как и на Рождество, когда засияет вечерняя заря, собираются за столом всей семьей. На ужин подают постные блюда – вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью, узвар.

Главная традиция праздника – освящение воды. В день Крещения освящают воду во всех церквях, а также освящают реки, пруды и озера – в них прорубается прорубь, в которую священнослужители опускают крест.

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Крещенское купание

На Крещение многие люди желают окунуться в прорубь, чтобы вылечиться от недугов. Священники и верующие идут к заранее прорубленной проруби как символу реки Иордан. После того, как священник освятит воду в проруби, троекратно погружая крест, зажигая огонь и читая молитву, желающие погружаются в воду с головой три раза, крестятся и произносят молитву.

Смысл обряда в том, что верующие готовы пойти за Христом, принимая крещение и христианскую веру. Он исключительно добровольный, поскольку нет ни какого принуждения погружаться в ледяную воду. По преданию, когда Иисус принял крещение, с небес в образе голубя сошел к нему Святой Дух. Поэтому праздник по обыкновению заканчивается выпуском голубей.



Торжественная атмосфера освящения

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Существует поверье, что святая вода очищает и исцеляет. Поэтому люди становятся в очередь, чтобы набрать святой воды на целый год. Говорят: если присутствовать на ритуале освящения воды, можно исцелиться от своих недугов. За крещенской водой можно прийти и после праздника или набрать ее из обычного источника, потому что, по преданию, в крещенскую ночь даже простая вода имеет целебную силу. Это подтверждает и тот факт, что вода из Крещения не портится, не имеет запаха и может храниться в течение всего года, а то и больше.

Традиции и поверья

В древности, за несколько дней до Крещения, или же вечером 18 января, молодежь шла на водоем – там парни вырубали изо льда крест "Иордана", вынимали его и ставили рядом с прорубью и обливали красным свекольным соком и украшали еловыми веточками.

Девушки пытались поскорее прибежать с наполненными водой сосудами домой, чтобы судилась судьба – как можно быстрее выйти замуж. Умывались ею, бросив предварительно в сосуд с водой ветку калины или коралловое ожерелье, с надеждой, что станут еще красивее.



В крещенскую ночь даже простая вода имеет целебную силу

А еще когда-то верили, что после освящения воды вся нечистая сила выпрыгивает из нее и мерзнет на берегах, пока женщины не загрязнят воду стиркой.

Процесс освящения сопровождался, как правило, выстрелами из ружей и подбрасыванием голубей, которые символизировали появление "Божьего духа". Все происходило в торжественной обстановке. Люди радовались, поздравляли друг друга с праздником.

А в конце мальчишичьи группы сражались на кулаках, чтобы определить, кому достанется "орден" – "иорданский крест" из льда.

Приметы праздника Крещения Господня

– Если в этот день ясная и холодная погода – к засушливому лету, пасмурная и снежная – к обильному урожаю.

– На Богоявление идет снег – к урожаю, ясный день – к неурожаю.

– Если в этот день звездная ночь – родят орехи и ягоды.

– Идут хлопья снега – к урожаю.

– Если мрачно – хлеба будет достаточно.

Современный праздник Иордан

Сейчас праздник Крещения, хотя и без всех древних обрядов, традиционно массово празднуют во всех регионах Украины. Даже не глубоко верующие люди считают полезным для здоровья окунуться в ледяную воду во время зимней стужи. Кстати, есть поверье, что в крещенской воде невозможно простудиться. Поэтому купаются даже дети.

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А после ...

На следующий день после Крещения – 20 января – почитается Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча). С этого времени уже переходят к обычному трудовому ритму. Хозяйки доставали свои починки (полотно, нитки), которые перед Рождеством прятались подальше от греха, "чтобы нечистый нитей, не путал". С посвяток уже снимались табу на посещение корчмы или ветчину, которые действовали в Праздники ( «потому что вода не освяченная"). Также женщинам уже разрешалось ходить за водой, чего они не могли делать в праздники.

И все же, на Предтечу хоть люди и готовились к хозяйственным делам, важную работу не начинали. Это был своего рода ритуальный переход, а потому и говорили: "Пришел Предтеча и забрал праздники на плечи". В древности после Крещения начинался новый свадебный сезон, который продолжался до Великого поста.

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