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Крещение в Украине: как знаменитости поздравляют с праздником

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Как звезды поздравляют поклонников с Крещением / LifeStyle 24

19 января в Украине отмечают Крещение или Иордан – третий религиозный праздник, который завершает рождественско-новогодний цикл. Христиане верят, что в этот день вода обладает целебными свойствами, поэтому охотно ныряют в проруби. Не обходят вниманием праздник и украинские звезды.

Большое количество артистов сейчас находятся на отдыхе, поэтому вместо проруби окунулись в море. Однако и они не забыли поздравить фанатов с Крещением и пожелать им крепкого здоровья на весь год. Как знаменитости встретили праздник Иордан и поздравляли фанатов в сети – смотрите в подборке LifeStyle 24.

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TAYANNA

Певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) встретила Крещение в Украине. Артистка не обошла стороной традиции и нырнула в водоем. "С Крещением всех вас! Любви и здоровья!" – написала она под эффектным фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

Лилия Ребрик

"С праздником Крещения! Никогда не прыгала в прорубь, но, возможно, когда-то решусь, кто знает", – поздравила телеведущая Лилия Ребрик, которая с мужем находится на Мальдивах.

Ольга Сумская 

"Христос крещается! С вечерей всех вкусной, с Иорданской святой водой! Чтобы Иисус, крестился, всегда при нужде заступился!" – поздравила актриса Ольга Сумская.

Екатерина Осадчая

"С праздником Крещения! Традиционно поем щедривки и едим кутью. Прыгнуть в прорубь никак не получается, но как-то и на это решусь", – поделилась телезвезда Екатерина Осадчая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Юрий Горбунов 

"С Крещением! Христос крестился в реке Иордан! Будьте здоровыми и счастливыми!" – поздравил актер и ведущий Юрий Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Екатерина Бужинская

"В великий день Крещения Господнего желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. Будьте счастливы и любимы", – пожелала певица Екатерина Бужинская.

Оля Полякова 

"С Крещением!" – написала Оля Полякова, добавив курортные фото с дочкой.

 

 

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Украины Ольга Сумская Новогодние праздники Традиции TAYANNA Катя Осадчая
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