Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником

Отечественные звезды не упускают случая, чтобы пообщаться с поклонниками. В день Крещения селебритиз поздравили украинцев с религиозным праздником.

19 января вся Украина отмечает Крещение или Иордан. Именно в этот день, согласно верованиям, вода обладает целебными свойствами, поэтому люди ныряют в проруби. Среди отчаянных, которые решились принять участие в обряде, были и украинские звезды. Однако большинство представителей отечественного шоу-бизнеса просто поздравили украинцев с праздником.

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Журналисты LifeStye 24 подобрали яркие фото, которыми знаменитости поделились с поклонниками на Крещение.

Артем Гагарин

Телеведущий Артем Гагарин решился нырнуть в прорубь. Этот момент он зафиксировал на фото. Перед камерой Артем Гагарин, который сотрудничает со "Студией" Квартал 95 ", появился в нижнем белье на краю полыньи.

Alyosha

"Для меня это праздник символизирует очищение от всего негативного и неискреннего. Желаю всем светлых новых начинаний", – написала Alyosha, добавив свое фото из автомобиля.

Слава Каминская

Одна из вокалисток группы "НеАнгелы" также не обошла традиций праздника. Слава Каминская показала зимнее фото в купальнике, написав, что "тоже там была". Видимо, звезда ныряла в прорубь на Крещение, чем вызвала шквал комментариев в сети.

Наталья Могилевская

"Всех с праздником!" – лаконично написала Наталья Могилевская.

Оля Цибульская

Певица Оля Цибульская отправила поздравление с Крещением, находясь в Мюнхене. Накануне звезда обратилась к поклонникам и поинтересовались, что бы ей сделать в Германии. Большинство людей проголосовали за исполнения гимна Украины посреди улицы. Поэтому на Крещение певица исполнила просьбу подписчиков блога.

Дзидзьо

Не обошел вниманием праздник певец Дзидзьо, который находится в больнице после дерзкого нападения. По традиции, артист освятил всех сторонников через свой смартфон.

Лилия Ребрик

"С праздником Крещения всех! Мира, здоровья и любви в каждой семье!" – написала телеведущая Лилия Ребрик, добавив зимнее фото.

Катя Осадчая

Телеведущая Екатерина Осадчая присоединилась к поздравительному флешмобу на Крещение. Звезда пожелала поклонникам мира, согласия и тепла в каждом доме.

Юрий Горбунов

Телеведущий и актер Юрий Горбунов поздравил украинцев с праздником эффектной щедривки. На записи хористы мастерски исполняют религиозную песню, которая потрясла сеть.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком решили не нарушать традиций и вместе нырнуть в прорубь на Крещение. Звезды поздравили украинцев с праздником, показав совместные фото.