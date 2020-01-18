Второй Святой вечер – 18 января: что можно и нельзя делать в этот день

Когда загорится на небе первая звезда, христиане 18 января отмечают Второй святой вечер или Щедрый вечер. Также этот день в некоторых регионах называют Голодная кутья.

Что можно делать в Щедрый вечер

1. Перед началом Второго Сочельника надо убрать в доме, поскольку дом должен быть чистым и убранным до Крещения.

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2. Накануне Крещения рекомендуется умыться снегом, потому что считается, что он поможет избавиться от тяжких недугов.

3. После Святой вечери принято всем простить и помириться с теми, с кем вы в ссоре, чтобы встретить следующий день – Крещение Господне – с чистыми помыслами.



Проведите этот вечер со своими близкими

Что нельзя делать в Щедрый вечер

1. В этот день нельзя устраивать шумные гуляния, пиры и всячески развлекаться.

2. Не рекомендуется в Щедрый вечер употреблять спиртные напитки и переедать, не зря же праздник называют "Голодной кутьей". Перед ужином следует придерживаться поста, чтобы очистить свой ум и душу.

3. Чтобы не провести весь год в слезах, не плачьте на Второй Сочельник.

4. Накануне Крещения нельзя ничего стирать, ведь это может осквернить воду.

5. Под вечер Крещения запрещаются любые ссоры, потому что это очень важный религиозный праздник, который должен пройти в молитве.