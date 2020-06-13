13 июня голливудский актер Крис Эванс празднует 39-й день рождения. Наибольшую известность он получил благодаря роли Стива Роджерса в фильмах Marvel. Однако не только супергеройские ленты с Крисом Эвансом достойны внимания киноманов.

По случаю особой даты журналисты LifeSTyle 24 подобрали 5 фильмов, которые стоит посмотреть. От драматических лент до комедий и детективов – Крис Эванс сможет удивить вас разнообразными и убедительными перевоплощениями.

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"Ножи наголо"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,9

Жанр – детектив, драма, комедия

Актеры: Крис Эванс, Ана де Армас, Лакит Стэнфилд, Кэтрин Лэнгфорд, Дэниел Крейг, Майкл Шеннон, Джейми Ли Кертис

В этом детективе Крис Эванс получил одну из главных ролей. Актер сыграл потомка знаменитого писателя Гарлана Тромби, которого находят мертвым после празднования 85-летия. За расследование берутся лучшие полицейские, в частности, частный детектив Бенуа Блан. Под подозрением оказываются все родственники погибшего, каждый из которых имел свой мотив для убийства.

Смотрите трейлер к фильму "Ножи наголо": видео

"Одаренная"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,6

Жанр – драма, комедия

Актеры: Крис Эванс, Маккенна Грейс, Линдси Дункан, Дженни Слейт, Октавия Спенсер

Трогательная драма "Одаренная" покажет Криса Эванса совсем в не типичном амплуа. По сюжету, его герой Фрэнк Адлер после смерти родной сестры получает опеку над ее единственной дочерью Мэри. Девочка отличается от своих сверстников интеллектом: она может с легкостью решить сложнейшие математические задачи, чем шокирует учителей.

Узнав о способности ребенка, к Фрэнку приезжает его мать, которая хочет забрать Мэри и сделать все, чтобы у нее были научные перспективы и успех. Однако на пути этому стоит главный герой, который готов бороться за обычные детские будни своей племянницы.

Смотрите трейлер к фильму "Одаренная": видео

"Сквозь снег"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 7,1

Жанр – боевик, драма, фантастика

Актеры: Крис Эванс, Сон Кан Хо, Тильда Суинтон, Джейми Белл, Октавия Спенсер, Эвен Бремнер, Элисон Пилл

Криса Эванса можно увидеть в роли защитника в зрелищном боевике "Сквозь снег". По сюжету киноленты, в недалеком будущем после неудачного научного эксперимента выжить удалось небольшой группе людей. Их всех перевозят в бесконечно длинном поезде, который едет благодаря вечному двигателю. И даже в таком закрытом пространстве устанавливается классовое деление. Элита едет в комфортабельном первом вагоне, тогда как бедняки едва выживают в последних. Нарушить привычные порядки можно только благодаря бунту. И это сделать способен только самый храбрый из них – Кертис Эвверет, который и возглавляет восстание.

Смотрите трейлер к фильму "Сквозь снег": видео

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"Сердце вдребезги"

Год выхода – 2013

Рейтинг IMDb – 6,0

Жанр – романтическая комедия

Актеры: Крис Эванс, Мишель Монаган, Йоан Гриффит, Обри Пласа, Люк Уилсон, Мартин Старр

Главный герой получает предложение написать сценарий романтической комедии, которую потом снимут в Голливуде. Однако есть одна проблема – он никогда не влюблялся, а отношения с женщинами сводились только к интиму. Однако на одной вечеринке мужчина встречает красавицу, которая заставляет его вновь поверить в счастье. Да и тут не все просто: девушка помолвлена и не хочет оставлять своего жениха. Поэтому главному герою нужно будет стать настоящим романтиком, чтобы убедить любимую в правдивости чувств.

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"Неудачники"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 6,3

Жанр – боевик, трилер

Актеры: Джеффри Дин Морган, Зои Салдана, Крис Эванс, Идрис Эльба, Коламбус Шорт, Оскар Хаэнада

И если у вас есть настроение к боевику, который имеет не только экшн, но и юмор, тогда стоит выбрать фильм "Неудачники" или же "Лузеры". Пятеро лучших военных могут выполнить даже, казалось бы, невозможные задачи. Однако они навредили влиятельному человеку, поэтому стали целью для уничтожения. И как убить лучших наемников? Главных героев отправляют на очередную спецоперацию, которая может стать для них последней.

Смотрите трейлер к фильму "Неудачники": видео