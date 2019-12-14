Крис Браун впервые показал новорожденного сына: трогательные фото

30-летний американский певец и актер со скандальной репутацией в конце ноября стал отцом во второй раз. Его бывшая девушка Аммика Харрис родила мальчика. Этой радостной новостью бывшие влюбленные поделились в социальных сетях, опубликовав первое фото малыша. Однако сегодня Крис Браун решил показать, как выглядит его сын Аэко Катори.

На днях на официальной странице актера в инстаграм появилось черно-белое фото, на котором Крис Браун нежно касается младенца. Тогда звездные родители решили не показывать лицо сына, но сегодня, 14 декабря, они опубликовали первые фото мальчика, которого назвали Аэко Катори.

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Трогательными кадрами Крис Браун опроверг все слухи о том, что он был не в восторге от беременности Аммики Харрис и бросил модель, как только узнал о ребенке. Из серии фотографий становится понятно, что певец присутствовал на родах девушки и не собирается отказываться от своего сына.

Для артиста этот ребенок не является первым. Крис Браун воспитывает 5-летнюю дочь Роялти, которую каждый раз показывает поклонникам в сети. Мамой девочки является модель Ниа Гусман, с которой он развелся перед рождением ребенка. Модель не только позволяет артисту проводить время наедине с ребенком, но и позволяет ему публиковать фото с девочкой.