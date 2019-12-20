Крис Дженнер озадачила дочь своей восковой копией: реакция Ким Кардашьян

На днях звезда семейного телешоу пригласила Ким Кардашьян, модель Крисси Тейген с мужем Джоном Леджендом на праздничный ужин в своем доме. Она охотно продемонстрировала гостям новогодний декор и еще один новый элемент дома. Женщина заказала свою восковую копию и представила ее дочери. Реакция Ким была потрясающей.

Мама звездного семейства не впервые поражает поклонников своими оригинальными выходками и неординарными решениями. Так, она сделала себе рождественский подарок и без предупреждения показала своим близким. Они были озадачены таким сюрпризом.

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Голливудский музей восковых фигур создал точную копию Крис Дженнер. Двойника, одетого в черный костюм с пайетками, хозяйка дома посадила за праздничный стол, шокировав своих гостей.

Вы понятия не имеете, насколько реалистично это выглядит! На ней ее любимый костюм Dolce & Gabbana. Все отражено правдиво до мельчайших деталей,

– поделилась впечатлениями от увиденного звезда.