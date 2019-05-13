Крис Дженнер в День матери поздравила всех своих дочерей, кроме Кендалл: реакция и ответ модели

Звездная мама знаменитых сестер Кардашян-Дженнер, 63-летняя Крис Дженнер, поздравила своих дочерей трогательным фотоколлажем и большим сообщением в День матери. Однако знаменитая мама забыла упомянуть о 23-летней Кендалл. Модель в свою очередь не растерялась и мгновенно отреагировала на обращение матери.

Накануне, во второе воскресенье мая, почти весь мир отмечал традиционный праздник – День матери. Многие знаменитые звезды поздравили своих матерей, благодаря за жизнь, а те в свою очередь поздравили своих детей, благодаря которым стали матерями. Однако среди трогательных поздравлений поклонники семейства Кардашян-Дженнер заметили странное стечение обстоятельств и неоднозначные сообщения на страницах Крис Дженнер и ее дочери Кендалл в Instagram.

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63-летняя Крис Дженнер сделал фотоколлаж, на котором разместила фото своей мамы, Мэри Чжо Кэмпбелл, а также дочерей Хлои, Ким, Кортни Кардашян и Кайли Дженнер, отметив их в своем сообщении.

Моим прекрасным дочерям, которые являются мамами. Я так горжусь вами, девочками и матерями, которыми вы стали... Мои внуки благословенны, потому что Бог выбрал Вас быть их матерями. Я люблю вас Кортни, Ким, Хлои и Кайли. Вы – мое сердце,

– завершила поздравления Крис Дженнер.



Сообщение Крис Дженнер в Instagram / Скриншот

На что Кендалл Дженнер сразу же ответила: "Я также люблю тебя, мама". Многие поклонники увидели в заметке неоднозначность ситуации и сарказм в ответе модели, однако другие уверяли, что Крис отметила только тех дочерей, которые познали счастье материнства.

Однако стоит добавить, что в День матери Кендалл Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фото бабушки, матери своей мамы, прокомментировав "Счастливого Дня матери", а в Insta-stories добавила еще одно неоднозначное сообщение.



Сообщение Кендалл Дженнер в Instagram / Скриншот