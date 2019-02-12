Крис Эванс, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и другие: кто будет вручать награды Оскар – список

Американская академия киноискусства обнародовала список звезд, которые будут вручать звездные награды своим коллегам на сцене церемонии Оскар. Для вручения статуэток выбрано 27 актеров.

Беря во внимание то, что на премию Оскар номинировано в 24 категориях, то в некоторых номинациях звезды выйдут на сцену по двое или по трое. Последний список звезд был опубликован вчера, 11 февраля, на официальном сайте кинопремии.

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Следовательно, в список знаменитостей, которые будут вручать награды Оскар 24 февраля, вошли такие актеры: Эмилия Кларк, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем, Анджела Бассетт, Чедвик Боузман, Лора Дерн, Сэмюэл Л. Джексон, Стефан Джеймс, Кигэн-Майкл Ки, Кики Лэйн, Джеймс Макэвой, Мелисса Маккарти, Сара Полсон, Аквафин, Дэниэл Крэйг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Присцилла Барнс, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон, Констанс Ву и Густаво Дудамель.

Можно увидеть, что на сцену церемонии выйдут представители самых разных фильмов, в частности, не может не радовать появление актерского дуэта из "Игры престолов" – Момоа и Кларк. Однако выйдут ли они вместе в одной номинации, или отдельно, пока неизвестно.

Поскольку нынешняя церемония Оскар-2019 впервые за 30 лет пройдет без ведущего, то стоит надеяться, что она будет не менее интересной и веселой, чем в прошлые годы.

91 церемония вручения кинопремии Оскар пройдет 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.