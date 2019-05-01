Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер устроили вечеринку перед свадьбой: фото

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Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер / www.theknotnews.com

Голливудский актер Крис Пратт, наиболее известный по участию в серии фильмов "Мстители", вскоре пойдет к алтарю с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Перед свадебной церемонией влюбленные устроили шумную вечеринку, на которую пригласили ближайших родственников и друзей.

Как сообщает People, Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер решили соблюсти американские традиции и устроили bridal shower – праздничную вечеринку, которую новобрачные проводят перед церемонией свадьбы. Праздник звездная пара организовала в имении матери Кэтрин Марии Шрайвер, в Лос-Анджелесе. Вечеринка была закрыта для СМИ, однако папарацци все же сумели сделать несколько фото.

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Кэтрин светилась от счастья, когда появился Крис. Он хотел, чтобы все внимание было приковано только к ней. Гостям устроили веселые игры и цветочную инсталляцию, а хор исполнил несколько песен. Жених и невеста прекрасно проводили время, празднуя с друзьями и семьей,
– рассказал инсайдер изданию.

Согласно фото, вечеринку устроили в бело-зеленых тонах. Видимо, и сама свадьба будет в такой же цветовой гамме. К гостям счастливая Кэтрин Шварценеггер вышла в стильном белом платье от Lela Rose, украшенном бахромой и кружевом. Волнистые волосы дочь голливудского "Терминатора" украсила заколкой. А вот Пратт предпочел стильную рубашку и классические брюки. Из-за жаркой погоды актер отказался от пиджака.

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт невдовзі одружаться
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт вскоре поженятся / People

Ранее Крис Пратт рассказывал журналистам, что хотел бы иметь свадьбу зимой. Однако, пожалуй, его планы подкорректировала невеста Кэтрин Шварценеггер, ведь их вечеринка свидетельствует о том, что до конца мая 2019 года пара узаконит свои отношения.

Что известно о романе Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер?Звездная пара впервые засветилась на прогулке в Санта-Барбаре еще в июне 2018 года. В СМИ эта новость разлетелась очень быстро, однако комментировать романтические отношения как Крис, так и Кэтрин отказывались. Через полгода звезды решились рассказать миру о своем романе, опубликовав в сети совместные фото. А уже через месяц Кэтрин Шварценеггер сверкала с роскошным кольцом от Криса Пратта.

Для 29-летней Кэтрин эта свадьба будет первой. А вот 39-летний Крис Пратт уже был женат на актрисе Анне Фарис, однако в августе 2017 года знаменитости расстались. Экс-супруги воспитывают сына Джека, которому сейчас 6 лет. С бывшей женой Пратт сохранил дружеские отношения, а после новости о его помолвке Анна Фарис публично поздравила пару.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные свадьбы Арнольд Шварценеггер
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