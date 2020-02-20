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Крис Пратт откровенно назвал привычку, которая раздражает его жену

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Крис Пратт с Кэтрин Шварценеггер / www.gettyimages.com

Голливудский актер Крис Пратт, который в июне 2019 года женился на Кэтрин Шварценеггер, не скрывает восторга от семейной жизни. Однако у звезды "Стражей галактики" есть привычка, которая очень раздражает его жену.

Об этом он рассказал в новом выпуске The Ellen Show. Крис Пратт признался ведущей, что расшвыривает по дому использованные салфетки. Это единственная привычка, с которой не может мириться Кэтрин Шварценеггер, однако даже ярость жены не может заставить актера прекратить это делать.

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"Я использую салфетку, и вместо того, чтобы тратить время и усилия на ее "утилизацию", я просто оставляю ее. Но складываю ее. Поэтому у нас небольшой склад салфеток", – рассказал с юмором Крис Пратт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

Кроме этого, актер вспомнил, как провел медовый месяц с женой. Крис Пратт признался, что в этот период имел несколько споров с Кэтрин Шварценеггер из-за мелочей, а впоследствии сильно жалел, что не прислушался к советам любимой. У мужчины был солнечный ожог, потому что не хотел нанести крем на тело.

"Мы были в тропическом месте, и я помню, как Кэтрин говорила: "Ты должен нанести солнцезащитный крем". И я сказал: "Нет, я хочу получить небольшой загар". А потом я стал, как норвежский бекон. Это случилось так быстро!" – вспомнил Крис Пратт.

Что известно об отношениях Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер

Впервые журналисты заподозрили романтические отношения пары в июне 2018 года. Тогда Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт попали в объективы папарацци во время прогулки. Однако комментировать слухи влюбленные не торопились.

Однако уже через полгода Кэтрин и Крис решились объявить о своем романе. Актер опубликовал в сети совместное фото с дочкой Арнольда Шварценеггера, сделанное в его имении. А уже через месяц после этого Крис Пратт обручился с возлюбленной. Свадьба пары состоялась в начале июня 2019 года. Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер обменялись клятвами на частном ранчо в Монтесито в Калифорнии. Церемония была закрытой для СМИ, а дом тщательно охраняли десятки наемников. Среди приглашенных гостей были друзья и родственники пары, в частности, бывшая жена Криса Пратта Анна Фарис и их сын Джек.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle Голливуд LifeStyle
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