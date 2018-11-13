Криштиану Роналду пригласил на романтическое свидание не только свою жену: фотофакт

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Instagram/ @ georginagio

Футболист с мировым именем Криштиану Роналду посетил Лондон вместе со своей женой Джорджиной Родригес. Супруги находились в столице Великобритании несколько дней, но отдых они провели не только вдвоем.

Во вторник, 13 ноября, 33-летний футболист ужинал в ресторане ZELA в центре Лондона со своей женой. Фото с романтического вечера Криштиану опубликовал на своей странице Instagram.

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На свидание с 24-летней женой Джорджиной португальский футболист взял еще самого старшего сына Криштиану Роналду-младшего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

В тот же вечер семья посетила Королевский театр Ковент-Гарден. Модель обожает испанскую новеллу Marianela. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Какое зрелище иметь возможность насладиться Bayadère de la mano de Marianela, моего аргентинского соотечественника и всех танцоров. Они заставили меня насладиться прекрасным вечером. Сбылись мечты... Спасибо, моя любовь,
– прокомментировала собственное фото Джорджина.

Жена футболиста была одета в элегантное черное платье с открытыми плечами. К изысканному наряду подобрала туфли-лодочки в тон и большие серьги.

 

Напомним, недавно счастливые супруги праздновали день рождения своей младшей дочери. Во вторник, 12 ноября, Алане исполнился один год. Вся семья поздравила дочь Криштиану и Джорджину в социальных сетях.

Теги: LifeStyle Мода Криштиану Роналду
Источник: 24 канал
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