Крисси Тейген лишится имплантатов из груди, которые носила 10 лет подряд

Американская реалити-звезда решилась на операцию, после которой ее грудь станет обычной формы, как 10 лет назад. Женщина не хочет больше иметь пышный бюст и с помощью хирургов уберет со своих грудей имплантаты.

Только недавно 34-летняя звезда "отпраздновала" 10 годовщину со дня операции по увеличению груди. Ее бюст всегда можно было заметить в роскошных платьях на красных дорожках, а ее двое детей даже получали молоко от своей мамочки. После выхода из карантина женщина решались на операцию, чтобы распрощаться с пышным декольте, сообщила она в инстаграме.

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Я собираюсь вытащить их! В течение многих лет они были прекрасны, но я это переросла. Мне бы очень хотелось застегнуть молнию на платье своего размера и комфортно лежать на животе. Не переживайте за меня! Все хорошо. У меня как и прежде будет грудь – простой жир. Бессмысленная, волшебная сумка с жиром,

– объяснила свое решение американская модель.

Крисси Тейген также добавила, что перед операцией сделала тест на коронавирус и его результат оказался отрицательным. Недавно женщина также рассказывала, что материнство кардинально повлияло на вид ее груди, поэтому она убеждена, что имплантаты нужно менять каждые 10 лет. К слову, от мужа Джона Ледженда у нее есть четырехлетняя дочь Луна и двухлетний Майлз.

"Я подумала, что если буду позировать, лежа на спине, то они должны быть в тонусе! Но потом появляются дети, груди наполняются молоком, а потом сдуваются. Я думаю, что следует менять импланты каждые 10 лет. Но когда у вас есть дети, вы думаете о рисках операции, и сейчас я думаю, что не хотела бы умереть на операционном столе", – сказала Крисси.