Американская реалити-звезда Крисси Тейген решилась удалить импланты из груди, которые установила 10 лет назад. Красавица сообщила о том, что операция прошла успешно.

34-летняя знаменитость, жена известного певца Джона Ледженда, 10 лет назад сделала операцию для того, чтобы увеличить бюст. Однако материнство очень повлияло на вид ее груди, и женщина решилась удалить импланты. На личной странице в инстаграме она опубликовала фото, которые сделала после операции.

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Операция прошла идеально! Мне было больно, но когда я проснулась, все стало хорошо буквально за полминуты,

– отметила в публикации Крисси.

В честь выписки из больницы дети звезды – Майлз (2 года) и Луна (4 года) – нарисовали для мамочки подарки. На одном из детских рисунков было написано "Прощай, грудь".

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Ранее Тейген отмечала, что перед операцией сделала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Женщина была убеждена в том, что импланты нужно менять каждые 10 лет. После того, как она увеличила грудь, пышный бюст можно было увидеть в роскошных платьях, в которых она появлялась на красных дорожках. А оба ребенка знаменитости даже получали от нее молоко, что значительно повлияло на вид роскошной груди,

Я подумала, что если буду позировать, лежа на спине, то они должны быть в тонусе! Но потом появляются дети, груди наполняются молоком, а потом сдуваются. Я думаю, что следует менять импланты каждые 10 лет. Но когда у вас есть дети, вы думаете о рисках операции, и сейчас я думаю, что не хотела бы умереть на операционном столе,

– говорила Крисси.