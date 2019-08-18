Крисси Тейген показала набухшие губы из-за высотной болезни: фото
Популярная телеведущая и жена певца Джона Ледженда Крисси Тейген заявила, что ее "рот готов взорваться" из-за набухших губ. Причиной этого, по мнению звезды, стала высотная болезнь.
Крисси Тейген является одной из тех звезд, которые не боятся продемонстрировать в социальных сетях себя "не в лучшем виде". Так, телеведущая откровенно рассказала поклонникам в Instagram о своем ангионевротическом отеке на губах.
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По мнению жены Джона Ледженда, это является следствием высотной болезни от полета из Лос-Анджелеса в штат Юта. В своем микроблоге в Twitter Тейген написала, что очень расстроена, как штат Юта (где звезда родилась) "отравил" ее.
Крисси со своим чувством юмора добавила поклонникам, что покажет им инструкцию, как сделать макияж с отеком на губах.
Крисси Тейген / Instagram-Stories / @chrissyteigen
Кто такая Крисси Тейген?
Крисси – модель, телеведущая, а также автор кулинарной книги. В Instagram за ней следят 25,4 миллионов пользователей. Тейген живет в счастливом браке с музыкантом Джоном Леджендом, с которым она вместе больше 10 лет.
Крисси и Джон познакомились на съемках клипа артиста на песню "Stereo" в 2006 году. В 2013 пара поженилась, а в 2016 в семье знаменитостей родилась дочь Луна Симона. А уже в мае 2018 года телеведущая родила сына. Тейген называет своего мужа "лучшим отцом, трудоголиком, лучшим любимым, лучшим другом".
Ранее супруги сделали одинаковые татуировки в виде кардиограммы, фиксирующей имена членов семьи.