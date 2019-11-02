Крисси Тейген следила за Джоном Леджендом, чтобы убедиться в его сексуальной ориентации

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Джон Ледженд и Крисси Тейген
Джон Ледженд и Крисси Тейген / vanityfair.com

Популярная телеведущая и Крисси Тейген разыскивала фотографии певца Джона Ледженда в интернете, когда они начинали встречаться, чтобы увидеть, был ли в отношениях с моделями, или был гомосексуалистом.

Семейство Тейген-Ледженд снялись в яркой фотосессии для издания Vanity Fair. В интервью Крисси раскрыла некоторые подробности начала отношений с певцом.

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Так, когда Крисси и Джон начали встречаться в 2007 году, женщина начала активно следить за всеми новостями и сплетнями о Ледженде в интернете, рассматривать снимки с красных дорожек, а также читать любые материалы о любимом в СМИ.

Телеведущая вспомнила, как когда-то даже ходили слухи, что Джон начал встречаться с ней только для того, чтобы скрыть свою гомосексуальность.

Он был достаточно известен тем, что он либо одинок, либо встречается с моделями. Я заходила на сайты и везде писали о том, что я его "борода" (гетеросексуальный партнер, который встречается с гомосексуальным). Писали, что он встречается со своими бывшими или с очередной новой моделью. Господи, я читала абсолютно все,
– призналась Тейген.

Добавим, Крисси и Джон познакомились на съемках клипа артиста на песню "Stereo" в 2006 году. В 2013 пара поженилась, а в 2016 в семье знаменитостей родилась дочь Луна Симона. А уже в мае 2018 года телеведущая родила сына.

Фотосессия семьи Джона Ледженда для Vanity Fair: смотрите снимки

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы
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