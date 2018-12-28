Крисси Тейген трогательно поздравила мужа с днем рождения: фото

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Крисси Тейген и Джон Ледженд
Крисси Тейген и Джон Ледженд / Instagram / @chrissyteigen

Телевизионная звезда и модель Крисси Тейген поздравила мужа, одного из основных представителей нео-соула, Джона Ледженда с 40-летием, которое он отметил 28 декабря.

Крисси на своей странице в Instagram опубликовала серию романтических снимков с Джоном.

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Тейген и Ледженд уже вместе более 10 лет. Они познакомились на съемках клипа артиста на песню "Stereo" в 2006 году. В 2013 пара поженилась, а в 2016 в семье знаменитостей родилась дочь Луна Симона, а впоследствии телеведущая родила сына в середине мая этого года.

В подписи Крисси трогательно публично поздравила любимого.

Поздравляю с 40-летием потрясающего мужчину. Лучший отец, трудоголик, лучший любимый, лучший друг, которого я только могла себе представить,
– заявила звезда.

Джон Ледженд также отметил, что благодарен за все 40 лет своей жизни.

"Этот год был особенно потрясающим. Я люблю свою семью, которая растет. Луна настолько особенная, и я люблю быть ее отцом и смотреть, как она растет как личность. У нас родился Майлз, и я вижу в нем столько себя и не могу дождаться, чтобы увидеть, кем он станет. Крисси – суперзвезда", – говорится в публикации певца на его странице в Instagram.

Джон Ледженд і Кріссі Тейген
Джон Ледженд и Крисси Тейген / Instagram / @chrissyteigen

Джон Ледженд і Кріссі Тейген
Джон Ледженд и Крисси Тейген / Instagram / @chrissyteigen

Джон Ледженд і Кріссі Тейген
Джон Ледженд и Крисси Тейген / Instagram / @chrissyteigen

Джон Ледженд і Кріссі Тейген
Джон Ледженд и Крисси Тейген / Instagram / @chrissyteigen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений John Legend (@johnlegend)

 

Теги: Музыка LifeStyle Звездные романы
Источник: 24 канал
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