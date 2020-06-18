Голливудская актриса Кристен Стюарт может предстать в новом фильме про принцессу Диану. Однако в роли Леди Ди мятежную звезду никто не может представить. Поэтому сеть засыпали сообщения хейтеров, которые остро раскритиковали такой проект.

Кристен Стюарт получила роль принцессы Дианы

Чилийский режиссер Пабло Ларрейн готовится к съемкам фильма "Спенсер" (Spencer). После экранизации истории Жаклин Кеннеди он хочет показать страницы жизни принцессы Дианы. По данным таблоида Just Jared, на роль он уже утвердил голливудскую актрису Кристен Стюарт, известную по фильмам "Сумерки" и "Ангелы Чарли".

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По предварительным данным, кинолента расскажет о нескольких днях из жизни легендарной Леди Ди. Фильм охватит 1990-е, когда Диана и принц Чарльз решили больше не реанимировать свой брак.

Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она отказывается от этого титула, сценарий сказки переворачивается с ног на голову,

– поделился Пабло Лоррейн.

Кроме этого, режиссер объяснил выбор актрисы на главную роль. Пабло Лоррейн убежден, что именно Кристен Стюарт сможет добавить образу принцессы Дианы загадочности, которая так нужна будет этой ленте.

Реакция соцсетей

И такое решение отнюдь не поддержали киноманы. В твиттере они массово опубликовали сообщения, в которых говорят, что Кристен Стюарт – неудачный выбор режиссера, ведь она никогда не сыграет убедительно Леди Ди.

"Есть множество британских актрис, которые бы идеально подошли для этой роли. Принцесса Диана была элегантной и стильной, а Кристен – далека от этого. Они же даже не похожи", – написал один из пользователей сети.

"Кристен в роли принцессы Дианы – это ошибка по многим критериям", – заявили другие.

Ummm..... Instead of Kristen Stewart how about somebody British? but seriously, how many awful movies are people going to make about Diana? Let the Lady rest https://t.co/SZqu9EFmFn — Drew (@JustRollinOn86) June 17, 2020

Kristen Stewart as Princess Diana is an AWFUL casting. pic.twitter.com/WHquQNyAUa — Auntie Jas. (@jasminebxmb) June 17, 2020

Ugh. Why. Are there zero UK actresses who can do this? What is Hollywood's obsession with her? #kristenstewart https://t.co/PKyzbG5hpm — Jamie- Uglee Truth Podcast (@theugleetruth) June 17, 2020

Какие актрисы играли принцессу Диану в фильмах

Немало пользователей сети убеждены, что проект будет провальным. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие актрисы уже перевоплощались в принцессу Диану.



Эмма Коррин и принцесса Диана в сериале "Корона" / Фото LifeStyle 24



Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы / Фото IMDb



Женев О'рейли в образе Дианы / Фото IMDb