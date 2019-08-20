Кристен Стюарт и Венсан Кассель снялись в триллере "Под водой": жуткий трейлер

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Кристен Стюарт и Венсан Кассель в триллере "Под водой": трейлер и сюжет
Кристен Стюарт и Венсан Кассель в триллере "Под водой": трейлер и сюжет / ew.com

В Голливуде презентовали первый официальный тизер захватывающего триллера "Под водой" (Underwater). Фильм уже успел привлечь внимание киноманов во всем мире, так как, помимо жуткого сюжета, в съемках приняли участие знаменитые голливудские актеры.

В тизере пользователи Сети могли увидеть мастерскую игру Кристен Стюарт, Венсана Касселя, Ти Джея Миллера, Джессики Хенвик и других актеров. По сюжету, ученые из нефтяной подводной лаборатории отправились в запланированную экспедицию. Ученые спустились на глубину 13 километров, однако их работа стала настоящим испытанием и борьбой за жизнь.

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Кристен Стюарт сыграла роль инженера-механика, которая одна из первых замечает неисправность подводного корабля после землетрясения. Однако это не становится главной проблемой ученых: они отправляются на поиски помощи и натыкаются на неизвестное до сих пор существо, которое стремится их уничтожить.

"Я никогда не снималась в фильме подобного масштаба, длинном и чертовски жестоком. Посмотрела бы я, как каждый из нас вел себя в подобных ситуациях. Они показывают лучшие и худшие качества человека... Актерам пришлось носить очень тяжелые костюмы. Мы не могли двигаться. А я не люблю быть скованной в движениях, ненавижу ограниченное пространство, к тому же я не самый лучший пловец. Думаю, никто из актеров, за исключением Венсана Касселя, не знал по-настоящему, во что он ввязывается", – рассказала Кристен Стюарт журналистам Entertainment Weekly.

Экранизировать захватывающий сюжет фильма "Под водой" взялся режиссер Уильям Юбенк, который подготовил для зрителей немало неожиданных перипетий. Сейчас же сеть покоряет официальный трейлер, а киноманы ожидают премьеру жуткой киноленты, которая запланирована на январь 2020 года.

Смотрите жуткий трейлер к фильму "Под водой": видео

 

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Теги: Голливуд LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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