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Кристен Стюарт превратилась в ученого в фильме "Под водой": сюжет и трейлер драмы

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Кристен Стюарт в фильме "Под водой" / IMDb

В 2019 году Кристен Стюарт работала не покладая рук. Об этом свидетельствует количество премьер с ней в главных ролях. Одной из которых стал фильм "Под водой", который выйдет на большой экран уже в январе 2020 года.

Кристен Стюарт, которая стала лучшей актрисой десятилетия, сыграет главную роль в драматическом триллере "Под водой" (Underwater). Научно-фантастический остросюжетный фильм выйдет в украинских кинотеатрах уже 9 января 2020 года.

Кстати, Кристен Стюарт стала мишенью ФБР в украинском трейлере байопика "Против всех врагов"

Компанию Кристен Стюарт на съемочной площадке составил 53-летний французский актер Венсан Кассель. Режиссером фильма выступил Уильям Юбэнк, сценарий писали Брайан Даффилд и Адам Козад. Съемки триллера проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Крістен Стюарт і Венсан Кассель
Кристен Стюарт и Венсан Кассель в фильме "Под водой" / IMDb

По сюжету фильма "Под водой", Нора Прайс (Кристен Стюарт) входит в группу ученых, которые исследуют подводный мир. Поскольку ее работа в основном проходит на глубинах океана, ей и ее коллегам приходится проживать на специально обустроенной подводной базе. Иногда она находится там гораздо больше, чем несколько дней.

Для того, чтобы участвовать в таких операциях, нужна сила воли и соответствующая физическая подготовка, что присуще Норе. Так, во время чрезвычайной ситуации ей придется это доказать. В процессе одного из исследований происходит сильное землетрясение, эпицентр которого находился как раз на дне моря. Из-за высокой отметки толчков большая часть инфраструктуры была разрушена. Теперь ученым придется всеми способами пытаться проложить себе путь из-под воды, чтобы остаться в живых.

Под водой: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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