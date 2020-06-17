Американская поппевица вызывающе поддержала принятие закона о защите ЛГБТ-сообщества от дискриминации. Кристина Агилера позировала обнаженной на фоне радужного флага, прикрыв интимные зоны руками.

Эпатажная певица фотосессией произвела настоящий фурор в сети. Сообщение появилось в ее инстаграм-профиле и менее чем за сутки набрало более 260 тысяч предпочтений. На откровенные кадры отреагировала даже светская львица Пэрис Хилтон, выразив свою поддержку.

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Так, 39-летняя Кристина Агилера обнажила соблазнительное тело, победно держа флаг ЛГБТ-сообщества в правой руке. Она решилась позировать без белья, прикрыв грудь рукой.

Из одежды на ней только высокие ботфорты золотистого цвета на шнуровке и черные кожаные перчатки. Интимную зону звезда прикрыла, подняв правую ногу. Волосы она собрала в элегантную прическу в стиле ретро, а губы выделила темно-красной помадой.

Кристина Агилера обнажилась в поддержку ЛГБТ-сообщества / Фото Instagram / @xtina

Представителей ЛГБТ-сообщества Кристина Агилера поздравила серией фото, среди которых был не менее пикантный кадр. В кожаных перчатках и черном сетчатом боди, она эротично позировала на камеру, добавив к фотографии радужный фильтр. Она приспустила бретели, засветив обнаженную грудь, и соблазнительно приоткрыла губы, накрашенные красной помадой.

Кристина Агилера поддержала ЛГБТ-сообщество / Фото Instagram / @xtina