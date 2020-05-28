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Кристина Агилера в сексуальном образе показала обнаженную грудь: фото 18+

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Кристина Агилера
Кристина Агилера / Instagram / @xtina

Известная американская певица Кристина Агилера взбудоражила сеть новыми эротическими кадрами. Звезда предстала перед камерой с яркой помадой на губах и обнаженной грудью.

Женщины мирового шоу-бизнеса продолжают делиться эротическими фотографиями. К их числу присоединилась Кристина Агилера. Любимица миллионов, песни которой звучат в разных уголках мира, выложила на личной странице в инстаграме несколько горячих кадров, где показала свои обнаженные формы.

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Артистка никогда не стеснялась демонстрировать свои прелести. Она любит примерять откровенные концертные наряды и позировать в эротических фотосессиях. Поскольку карантин продолжается и светских выходов, где можно похвастаться изысканным нарядом и соблазнительной фигурой нет, то Кристина Агилера решила устроить обольстительную фотосессию дома.

39-летняя звезда опубликовала в фотоблоге снимки, где изображена на балконе на фоне невероятно красивого пейзажа. Она надела на голое тело белый халат и спустила его так, чтобы было видно обнаженные плечи и пышную грудь. Белокурые волосы знаменитость собрала в прическу сзади, а на лице сделала насыщенный макияж: накрасила ресницы тушью, а губы – ярко-розовой помадой.

"Уютно и спокойно", – коротко написала в заметке Агилера.

Крістіна Агілера
Кристина Агилера показала обнаженную грудь / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Кристина Агилера с яркой помадой на губах / Instagram / @xtina

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода Эротика
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