Скандал относительно интима на проекте "Холостяк" не утихает. Сначала пользователи сети писали, что у Максима была близость с Даной, однако девушка аргументировано опровергла эту информацию. Теперь идут разговоры вокруг отношений холостяка с Кристиной.

На личной странице в инстаграме Кристина опубликовала пост, в котором эмоционально высказалась относительно ситуации, которая сложилась вокруг темы интима на проекте.

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Кристина прокомментировала скандал вокруг интима на проекте "Холостяк"

Девушка отметила, что ее история с Максимом закончилась. После пост-шоу Кристина начала получать обвинения. Пользователи сети писали, что якобы с ней Макс изменил своей избраннице.

Однако Кристина заявила, что интима у нее с холостяком не было. В то же время девушка говорит, что "подозреваемая" успешно все скрывает. Но, по словам Кристины, если внимательно посмотреть первые анонсы, то они предательски выдают ее. Девушка говорит, что те скриншоты выпусков, которые ей присылают в личные сообщения, со встречи с родителями не имеют никакого отношения к словам Даши о сексе.

Хочу пожелать вам хорошей личной и сексуальной жизни. Я прикасалась только к торсу Макса, а меня уже записали в "бесстыдницы". Желаю вам любящего мужа, после интима с которым, отрекаться и прятаться не придется,

– написала в посте Кристина.

Напомним, во время пост-шоу юбилейного сезона "Холостяка" победительница Даша рассказала, что после проекта у них с Максимом не сложились отношения. Причиной этого стало то, что у Макса был интим с другой участницей. Даша считает, что холостяк предал ее, ведь знал о чувствах девушки к нему и так сделал. Однако сам Максим говорит, что инцидент произошел еще до того, как он сделал свой выбор. Мужчина не давал никому никаких гарантий или обещаний, поэтому не считает свой поступок предательством.