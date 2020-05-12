Кристина из "Холостяка-10" призналась, что боялась потерять Максима: Я была влюблена в него

Экс-участница десятого сезона шоу "Холостяк" Кристина призналась, что на проекте она действительно влюбилась в главного героя Максима Михайлюка и очень боялась его потерять. Девушка говорит, что ей трудно было показывать те эмоции, которые бушевали внутри.

Юбилейный сезон самого романтичного шоу страны вскоре закончится. До долгожданного финала осталось всего две недели. И пока поклонники ждут, когда Максим назовет имя своей избранницы, девушки, которые покинули проект, отвечают на вопросы поклонников и делятся своими эмоциями от участия. На днях на официальной странице "Холостяка" в инстаграме появилось пост-шоу с Кристиной.

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Кристина рассказала, что с детства ее научили тому, что, когда ведешь себя хорошо, то тебя любят, а когда плохо – нет. Поэтому ее детское поведение впоследствии стало привычным образом жизни. И даже тогда, когда внутри есть негативные эмоции, ей трудно их проявлять. Девушка призналась, что на проекте имела возможность пережить невероятные чувства – влюбленность.

Когда я покидала проект, очень обвиняла себя в том, что не смогла объяснить Максиму свое поведение. Привыкла жить, не показывая своих эмоций. Обвиняла себя в том, что человек, в которого влюблена, прощается со мной навсегда,

– призналась девушка.

Кристина говорит, что приняла эту ситуацию и сделала выводы для того, чтобы в будущем строить счастливые отношения, которые будут построены на честности и смелости быть собой и проявлять свои эмоции, быть полностью откровенной.

Понимаю, что можно было поступить по-другому, просто поговорить и объяснить все,

– сказала холостячка.

Напомним, уже в эту пятницу Максим познакомит Вику, Дашу и Дану со своими родителями. Он сможет услышать мнение о каждой из девушек от родных людей.