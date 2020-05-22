Кристина из "Холостяка-10" рассказала, какое суждение Максима возмутило ее

Участница реалити-шоу покинула проект за несколько шагов до финала. Однако Кристина не скрывает, что была влюблена в главного героя "Холостяка-10". Их отношения с Максом развивались не всегда гладко и девушка вспомнила его высказывания после свидания в своей квартире, которое по-настоящему разочаровало ее.

В 7 выпуске проекта "Холостяк-10" главный герой дал возможность Кристине устроить свидание мечты, для чего выделил 25 тысяч гривен. Она же не воспользовалась бюджетом и решила пригласить Максима в свою квартиру в Киеве. Именно после этого эпизода мужчина усомнился в хозяйственности участницы, а репутация одной из фавориток зрителей существенно пошатнулась. В интервью для издания "КП" она вспомнила этот инцидент.

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Тогда герой "Холостяка" удивился, что у Кристины дома нет ни приборов, ни посуды, а вместо ужина она предложила ему чай со сладостями. Однако девушка призналась, что умеет готовить, а посуда в ее квартире, как и в домах большинства хозяек, расположенна в кухонном шкафчике. Она удивилась, что для Максима было так принципиально, чтобы кастрюля стояла на плите.

Кристина отметила, что на свидании мечты не хотела готовить. Она стремилась наладить контакт с холостяком благодаря общению, объятиям и поцелуям, а не едой.

Мне было очень неприятно, потому что я умею готовить, но на своем идеальном свидании я не стою у плиты. У нас вся жизнь впереди, чтобы я готовила тебе вкусные обеды, завтраки и ужины,

– объяснила Кристина.

Напомним, ранее девушка уже объясняла, почему не накормила Максима на свидании. Кристина отметила, что во время проекта "Холостяк-10" жила вместе с девушками, а в квартире не появлялась несколько месяцев. Поэтому продуктов для ужина в ее доме не было, а купить их накануне девушка не смогла, ведь все средства, которые были выделены на свидание, вернула Максиму. Следует отметить, что сообщение-разъяснение участница опубликовала после того, как ее осудили в сети. Именно это свидание спровоцировало многочисленные недомолвки между парой, из-за которых их романтическая история завершилась расставанием.