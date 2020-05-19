Кристина из "Холостяка-10" рассказала, как надо правильно инвестировать в себя время и деньги

Участница романтического шоу "Холостяк", которая недавно покинула проект за несколько шагов до финала, поделилась с подписчиками собственной подборкой инвестиций. Девушка выделила 8 факторов, которые больше всего влияют на жизнь и помогают проживать дни счастливо и осознанно.

Сезон самого романтичного шоу страны подходит к концу. Уже в эту пятницу состоится долгожданный финал на котором Максим назовет имя своей избранницы. Впрочем, пока все ждут концовки грандиозного шоу "Холостяк", девушки, выбывшие из проекта, делятся с поклонниками своими воспоминаниями и советами.

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На своей странице в инстаграме Кристина опубликовала Stories в которых рассказала о 8 инвестициях в себя, которые необходимы каждому.

8 инвестиций в себя от экс-участницы "Холостяка" Кристины

1. Здоровье

– Прежде всего надо инвестировать в свое здоровье. И не только физическое, но и психическое. Нельзя жалеть ни денег, ни времени на профилактику: на здоровое питание, на спорт, на правильный отдых.

2. Отдых

– Правильный отдых – это когда вы действительно отдыхаете физически, умственно и психически. Смотреть телевизор и проводить время в социальных сетях – это не отдых. Возможно, в этот момент ваше тело отдыхает, но мозги продолжают работать и анализировать информацию.

Замечательным отдыхом станет медитация, простая прогулка на природе, массаж или другие расслабляющие процедуры. Это должно быть все, что поможет вам расслабить тело и мозги.

3. Учеба

– Элементарное чтение книг расширит ваш кругозор. Научит лучше выражать свои мысли, а также прокачает нужные навыки.

4. Навыки

– Развитие рабочих навыков может увеличить ваш доход. Даст возможность повышения, поможет открыть свое дело. Сюда можно отнести все навыки, которые могут вам помочь или которые относятся к вашему хобби.

5. Планирование

– Если вы часто не успеваете сделать все свои дела, постоянно опаздываете и подводите людей, то вам стоит вложиться в свое планирование. Возможно, вам будет достаточно просто потратить немного времени. Если это не поможет, то стоит пройти курс по планированию или прочитать книги по тайм-менеджменту.

6. Самооценка

– Пункт, без которого невозможно обойтись, как и без здоровья. Низкая самооценка очень ограничивает ваши возможности. Поэтому обязательно надо потратить время и деньги на свою самооценку и поднять уверенность в себе. Даже простой уход за собой может иметь положительное влияние. Однако это сильно не помогает, если не разобраться в себе и не понять причину такой самооценки.

7. Иностранные языки

– Если вы не знаете английский язык и думаете, что он вам не нужен, то вы сильно ошибаетесь. Язык открывает большие возможности. К тому же, не обязательно ходить на различные курсы. Вполне достаточно 15 минут в день учить язык и практиковать его в общении.

8. Интересы и эмоции

– Все пункты важны и нужны, но без интересов и эмоций жизнь становится серой и скучной. К этому пункту можно отнести любые хобби, путешествия, новые ощущения и дела, которые вы раньше никогда не делали.

Что известно о чувствах Максима и Кристины на проекте?

Кристина боролась за сердце Максима в течение 10 выпусков шоу. Максим также неоднократно проявлял заботу и заинтересованность в девушке. Однако, ближе к финалу Максим отпустил девушку, ведь почувствовал в ней неискренность.

В свою очередь Кристина заявила, что причиной ее "недомолвок" стал страх озвучить проблему на камеру и показать детские комплексы и психологические установки. Она решила замалчивать свои истинные переживания и эмоции, что и породило лицемерное поведение в глазах Максима.

Девушка призналась, что по-настоящему влюбилась в холостяка и отметила, что ее чувства к нему были искренними. Впрочем, их романтическая история так и не завершилась счастливо.