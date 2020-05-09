Кристина из "Холостяка-10" рассказала, почему она покинула проект: Возникли недомолвки

Участница романтического шоу покинула проект за несколько шагов до финала. Максим Михайлюк отпустил Кристину, ведь считал, что она пыталась подстроиться под него и часто скрывала свои настоящие эмоции. Сама же девушка винит во всем себя, ведь признается, что не была с холостяком откровенной до конца.

В 10-ом выпуске "Холостяка-10" после знакомства с родителями проект покинула Кристина, которая, по мнению зрителей, была одной из фавориток Максима с самого начала. В инстаграм-профиле девушка опубликовала откровенное сообщение, которым призналась главному герою в своих чувствах и объяснила, почему им так и не удалось построить отношения.

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Холостяк отпустил Кристину из-за того, что почувствовал в ней неискренность. Она же в свою очередь заявила, что причиной ее "недомолвок" стал страх озвучить проблему на камеру и показать детские комплексы и психологические установки. Она решила замалчивать свои истинные переживания и эмоции, что и породило лицемерное поведение в глазах Максима.

Когда между нами возникли недомолвки, я разрывалась между молчанием и криком. Страшно было озвучить в кадре, страшно было признаться себе, что за сильной и рассудительной девушкой скрывается куча страхов и детских установок... Вместо разговора, который бы расставил все на свои места, я предпочла "умалчивать" свои переживания,

– объяснила Кристина.

Она не стала кривить душой и призналась, что по-настоящему влюбилась в холостяка. Кристина отметила, что ее чувства к нему были искренними. Несмотря на то, что их романтическая история так и не завершилась счастливо, девушка благодарна Максу за все пережитые эмоции: "Влюбиться в тебя было проще всего на свете!.. Я хочу, чтобы ты знал: чувства к тебе были настоящими и честными! Ты это чувствовал, Макс, и ты это знаешь! Тысячу раз спасибо! Будь счастлив! Обнимаю".

Щемящее сообщение она дополнила трогательным видео, в котором собрала все романтические моменты с героем "Холостяка-10": знакомство на вечеринке, первое романтическое свидание, чувственные объятия, страстные поцелуи и церемонии роз.