Кристина Агилера засветила обнаженную грудь в эротической фотосессии для журнала: 18+

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Кристина Агилера
Кристина Агилера / Instagram / @xtina

38-летняя американская поп-дива Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии для летнего выпуска журнала Galore и дала откровенное интервью изданию.

Новые пикантные снимки Агилера опубликовала на своей странице в Instagram. В интервью для журнала Galore она рассказала о работе на телевидении, возвращении на сцену и творчестве.

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Как известно, Кристина была наставницей шоу "Голос" (The Voice) в течение шести сезонов, но решила уйти из проекта. По ее словам, она радуется возвращению на музыкальную сцену.

Я полностью отдала себя телевидению и той работе, которая не совсем подходила мне. Наконец отказываюсь от стерильного телевизионного формата и возвращаюсь к тому, что у меня получается делать лучше всего. Я соскучилась по выступлениям и счастлива вернуться на сцену,
– поделилась артистка.

Певица добавила, что готовит новый проект в Лас-Вегасе, что позволит быть ближе к дому и проводить время с детьми.

В фотосъемке Агилера позирует в объективе фотографа Эллен фон Унверт в провокационных образах, обнажив пышные груди с черными наклейками на сосках.

"Мама готова к игре!", – написала в подписи Кристина.

Крістіна Агілера
Кристина Агилера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Кристина Агилера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Кристина Агилера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Кристина Агилера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Кристина Агилера для Galore / Instagram / @xtina

Крістіна Агілера
Кристина Агилера для Galore / Instagram / @xtina

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Новости США Эротика
Источник: LifeStyle 24
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