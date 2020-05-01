24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Кристина из "Холостяка-10" призналась, действительно ли имела отношения с мужчиной вне проекта

- Читати новину українською
Кристина из "Холостяка" 10 сезон
Кристина из "Холостяка" 10 сезон / Instagram / @kris.chem

Почти финалистка популярного телешоу "Холостяк" 10 сезона, 24-летняя Кристина, все же осталась в проекте после 9 выпуска. Несмотря на сомнения Максима Михайлюка, он дал ей шанс на продолжение отношений. Однако вне камер возникли слухи, что Кристина шла на "Холостяк", не завершив предыдущие отношения. Девушка решила опровергнуть это.

В 9 выпуске проекта "Холостяк" 10 сезон Алина, которая покинула шоу, напоследок призналась съемочной группе, что слышала, что Кристина имела отношения с другим мужчиной, когда шла на кастинги шоу. И хотя Максим не знал, Алина решила рассказать всем зрителям о вероятной правде о Кристине.

К теме Холостяк 10 сезон 9 выпуск: свидание девушек в Египте и скандальное возвращение Даши

Сразу же после 9 выпуска участница шоу Кристина, которая все же получила розу от холостяка, решила расставить "все точки над і" и объяснила, что не находилась ни с кем в отношениях на время проекта.

"Не знаю, как вам об этом сказать... Так сложилось, что в проекте я общалась с людьми. Иногда это были женщины, иногда мужчины. Мне 24 года и до проекта у меня были даже отношения. Когда у меня спрашивали о моих отношениях – я откровенно отвечала. Это часть моей жизни. Но на проект я пришла свободной девушкой, я не знаю, как должен выглядеть человек, который добровольно отпустит свою девушку на проект. Испорченный телефон на проекте работает на десяточку!" – эмоционально заявила Кристина в своем инстаграме.

При этом она добавила, что не поливала грязью других девушек в шоу и убеждена, что Максим, холостяк 10 сезона, мудрый человек и все вопросы, которые его интересуют, он будет задавать ей, а не слушать комментарии других девушек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?ЧТО ПО ПАРНЮ?? . . . Не знаю как вам об этом сказать....так сложилось ,что до проекта я общалась с людьми. Иногда это были женщины ,иногда мужчины . Мне 24 года и до проекта у меня были даже отношения .КОГДА У МЕНЯ СПРАШИВАЛИ про мои отношения - я откровенно отвечала . Это часть моей жизни . НО на проект я пришла СВОБОДНОЙ девушкой! Я не знаю как должен выглядеть мужчина ,который добровольно отпустит свою девушку на проект . . Испорченный телефон на проекте работает на 10-точку ! . . Рада что я в этом не участвовала ! Я не поливала девушек грязью за весь период проекта ! Надеюсь Макс мудрый мужчина и все волнующие вопросы он начнёт МНЕ задавать лично,а не слушать комментарии девушек ... Было бы не плохо Роза у меня ! Летим дальше! ️ . . Макияж : @mariia_samharadze . #холостяк2020 #холостяк #холостякстб #Холостяк10

Допис, поширений Kris.Che (@kris.chem)

 

Напомним, что в 10 выпуске холостяк Максим Михайлюк познакомится с родителями Даны, Даши, Вики и Кристины, и сможет лучше узнать девушек из уст родных.

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle Звездные романы Холостяк 10 сезон смотреть онлайн LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
5 биографических фильмов, которые стоит посмотреть каждому
сегодня , 14:31 5 биографических фильмов, которые стоит посмотреть каждому
Юлія Михайлова
Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
сегодня , 11:30 Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
Юлія Михайлова