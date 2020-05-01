Кристина из "Холостяка-10" призналась, действительно ли имела отношения с мужчиной вне проекта

Почти финалистка популярного телешоу "Холостяк" 10 сезона, 24-летняя Кристина, все же осталась в проекте после 9 выпуска. Несмотря на сомнения Максима Михайлюка, он дал ей шанс на продолжение отношений. Однако вне камер возникли слухи, что Кристина шла на "Холостяк", не завершив предыдущие отношения. Девушка решила опровергнуть это.

В 9 выпуске проекта "Холостяк" 10 сезон Алина, которая покинула шоу, напоследок призналась съемочной группе, что слышала, что Кристина имела отношения с другим мужчиной, когда шла на кастинги шоу. И хотя Максим не знал, Алина решила рассказать всем зрителям о вероятной правде о Кристине.

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Сразу же после 9 выпуска участница шоу Кристина, которая все же получила розу от холостяка, решила расставить "все точки над і" и объяснила, что не находилась ни с кем в отношениях на время проекта.

"Не знаю, как вам об этом сказать... Так сложилось, что в проекте я общалась с людьми. Иногда это были женщины, иногда мужчины. Мне 24 года и до проекта у меня были даже отношения. Когда у меня спрашивали о моих отношениях – я откровенно отвечала. Это часть моей жизни. Но на проект я пришла свободной девушкой, я не знаю, как должен выглядеть человек, который добровольно отпустит свою девушку на проект. Испорченный телефон на проекте работает на десяточку!" – эмоционально заявила Кристина в своем инстаграме.

При этом она добавила, что не поливала грязью других девушек в шоу и убеждена, что Максим, холостяк 10 сезона, мудрый человек и все вопросы, которые его интересуют, он будет задавать ей, а не слушать комментарии других девушек.

Напомним, что в 10 выпуске холостяк Максим Михайлюк познакомится с родителями Даны, Даши, Вики и Кристины, и сможет лучше узнать девушек из уст родных.