Кристина из шоу "Холостяк-10" рассказала о конкуренции на проекте

Участница десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Кристина является одной из четырех девушек, которые продолжают бороться за сердце Максима Михайлюка. Поскольку финал совсем близко, то находиться на проекте становится сложнее, ведь каждая участница пытается доказать, что именно она достойна быть избранницей известного холостяка страна.

24-летняя Кристина решила рассказать о конкуренции между девушками и поделилась, как они себя ведут для того, чтобы успокоиться и снять то напряжение, которое есть на шоу. На личной странице в инстаграме она опубликовала откровенное сообщение.

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Кристина призналась, что не хочет считать кого-то из девушек конкурентками, ведь уверена, что каждая женщина достойна любить и быть любимой. Для этого совсем не обязательно "заслуживать внимание" или "бороться с соперницами". Девушка не хочет поливать других грязью и таким образом выглядеть лучше.

"Мы рискнули. Строим свою историю на ваших глазах, делимся своими чувствами, переживаниями, эмоциями, смехом, откровенными историями, нелепыми свиданиями, слезами. И вы даже представить не можете, какой это стресс для каждой девушки. Мы все переживали это по-своему. Алина читала Михаила Лабковского "Хочу и буду" и делала заметки в блокноте. Дана читала книги о современном искусстве и писала стихи. Даша снимала напряжение танцами перед зеркалом. Вика в шелковом халате готовила вкусные блюда на кухне. Конечно, мы понимали, что нас ждет, но есть колоссальная разница между тем, когда ты следишь за развитием событий с экрана и когда являешься одной из участниц проекта," – отметила Кристина.

Напомним, уже в эту пятницу Максима ждет знакомство с родными Вики, Даши, Даны и Кристины. Он сможет пообщаться с ними и узнать больше о девушках из уст близких им людей.