Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк в очередной раз очаровала сеть новыми фотографиями. Звезда предстала перед камерой с красивым черным кроликом в руках.

Новая публикация звезды на личной странице в инстаграме вызвала настоящий фурор в сети. Леся пожелала подписчикам доброго утра, выложив милые фото.

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Леся Никитюк с кроликом в руках

Блогерша позировала, присев на цветущей поляне, с сияющей улыбкой на лице. В руках знаменитость держала черного кролика. В заметке Леся призналась, что по восточному календарю она является именно им. Видно, что Никитюк очень нравится это животное.



Леся Никитюк с кроликом в руках / Instagram / @lesia_nikituk

Образ Леси Никитюк

Леся была одета в спортивный белый комбинезон. Она опустила одну сторону так, что было видно черный верх купальника. Народная любимица дополнила свой образ стильными серьгами-кольцами и минималистическими, блестящими подвесками. Леся уложила волос в локоны и собрала в хвост сзади, а челка спадала ей на лицо. Макияж у знаменитости был в нюдових оттенках и прекрасно подчеркнул ее естественную красоту.



Леся Никитюк с кроликом посреди поля / Instagram / @lesia_nikituk