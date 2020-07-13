Известная британская модель Деми Роуз продолжает оголяться во время фотосессий. Она публикует фото, на которых предстает в минимальном количестве одежды, едва прикрывающей ее пышные формы. На очередных фотографиях звезда похвасталась обнаженной грудью.

Деми Роуз активно наполняет ленту на личной странице в инстаграме эротическими фотографиями. Она смелая и уверенная в себе, неоднократно позировала перед камерой полностью обнаженной и никогда не стеснялась своих пышных форм. Любимица миллионов сделала их своей изюминкой и постоянно демонстрирует в откровенных аутфитах.

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В профиле звезды британского модельного бизнеса появились жаркие фотографии, на которых она предстала в крошечном бикини, которое едва прикрывало интимные зоны. Яркости кадрам добавляли цвета одежды. Она была яркой и очень подходила девушке. На двух фотографиях Деми похвасталась пышной грудью и обнаженными ягодицами, что взбудоражило сеть и вызвало ажиотаж среди подписчиков модели.

Она дополнила откровенный летний образ огромными серьгами-кольцами, которые были украшены разноцветными камнями. На лице сделала безупречный макияж с коричневой помадой на губах. Внимание привлекают также волосы Деми Роуз. Вероятно, она покрасила их в темный цвет и сделала фирменную прическу, уложив в локоны.

Сексапильная Деми Роуз в мини-бикини / Instagram / @demirose​

Деми Роуз похвасталась обнаженными ягодицами / Instagram / @demirose