Кроссовки из кофе: как выглядит водонепроницаемая обувь из Финляндии

75 Читати новину українською
Кроссовки, изготовленные из кофе
Кроссовки, изготовленные из кофе / www.kickstarter.com

Мир страдает от температурных катаклизмов. Поэтому все больше людей задумывается над экологией. Приобщаются и бренды, которые создают изделия из вторичного сырья. Среди них – финская компания Rens, которая придумала оригинальную технологию по созданию кроссовок.

Как сообщает компания по финансированию творческих проектов Kickstarter, для изготовления кроссовок ученые использовали обычную кофейную гущу. Саму технологию разработчики не рассекречивают, однако признаются, что начали прибыльный проект из-за чрезмерного количества отходов из кофеен, которые нигде не используются, как вторсырье.

Читайте также: Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году

Представители Rens уже анонсировали, сколько преимуществ будет иметь их изделие. Кроме современного дизайна и экологичности, обувь имеет водонепроницаемые свойства. Для эксперимента они предложили обычным прохожим обуть кроссовки и встать в емкость, наполненную водой. Все участники эксперимента были удивлены, так как их носки остались сухими.

Мы изготавливаем кроссовки из кофе. Ваш любимый утренний напиток теперь станет красивым и превратится в 100% водонепроницаемую обувь,
– отметили в компании Rens.

Смотрите рекламу новых кроссовок от Rens: потрясающее видео

Кроме этого, разработчики признались, что на изготовление одной пары стильных кроссовок тратится 21 чашка кофейной гущи. Благодаря экологическому материалу ноги владельцев кроссовок не будут потеть, а сама ткань будет быстро высыхать после стирки.

Для воплощения проекта бренд затратил 19 тысяч долларов. Пока доходы компании превысили 140 тысяч долларов. Первые кроссовки поступят в продажу уже в ноябре 2019 года. Их стоимость составит 140-160 долларов.

blog_ava
Кто такой Лэй Цзюнь: биография и история успеха основателя Xiaomi
сегодня
1458
Теги: LifeStyle Стиль и мода Финляндия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
25 августа 12:22 Лучезарная Клаудия Шиффер: история одной из звезд моделинга 90-х
Юлія Девда 442
Блейк Лайвли – 32: самые роскошные наряды актрисы, которые вы захотите повторить
25 августа 09:35 Блейк Лайвли – 32: самые роскошные наряды актрисы, которые вы захотите повторить
Юлія Турелик 431
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
23 августа 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
436
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
23 августа 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
805
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
23 августа 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 755
Новости
Больше новостей
Залиште відгук