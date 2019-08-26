Кроссовки из кофе: как выглядит водонепроницаемая обувь из Финляндии

Мир страдает от температурных катаклизмов. Поэтому все больше людей задумывается над экологией. Приобщаются и бренды, которые создают изделия из вторичного сырья. Среди них – финская компания Rens, которая придумала оригинальную технологию по созданию кроссовок.

Как сообщает компания по финансированию творческих проектов Kickstarter, для изготовления кроссовок ученые использовали обычную кофейную гущу. Саму технологию разработчики не рассекречивают, однако признаются, что начали прибыльный проект из-за чрезмерного количества отходов из кофеен, которые нигде не используются, как вторсырье.

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Представители Rens уже анонсировали, сколько преимуществ будет иметь их изделие. Кроме современного дизайна и экологичности, обувь имеет водонепроницаемые свойства. Для эксперимента они предложили обычным прохожим обуть кроссовки и встать в емкость, наполненную водой. Все участники эксперимента были удивлены, так как их носки остались сухими.

Мы изготавливаем кроссовки из кофе. Ваш любимый утренний напиток теперь станет красивым и превратится в 100% водонепроницаемую обувь,

– отметили в компании Rens.

Смотрите рекламу новых кроссовок от Rens: потрясающее видео

Кроме этого, разработчики признались, что на изготовление одной пары стильных кроссовок тратится 21 чашка кофейной гущи. Благодаря экологическому материалу ноги владельцев кроссовок не будут потеть, а сама ткань будет быстро высыхать после стирки.

Для воплощения проекта бренд затратил 19 тысяч долларов. Пока доходы компании превысили 140 тысяч долларов. Первые кроссовки поступят в продажу уже в ноябре 2019 года. Их стоимость составит 140-160 долларов.