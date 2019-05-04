Кроссовки Nike в стиле сериала "Друзья": как выглядит модная новинка

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Кроссовки Nike в стиле сериала "Друзья"
Кроссовки Nike в стиле сериала "Друзья" / www.nicekicks.com

Популярный спортивный бренд Nike приготовил большой сюрприз для своих поклонников: в продажу вскоре поступят кроссовки, сделанные в стиле сериала "Друзья". В сети уже появились первые фото модной новинки.

Как говорится на официальном сайте Nike, модель обуви в стиле "Друзей" получила название Kyrie 5. Это трибьют любимому сериалу от баскетболиста "Бостон Селтикс" Кайра Ирвинга, который является послом бренда.

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Автор дизайна добавил к обычным кроссовкам цвета с логотипа культовой киноленты "Друзья". Желтый, красный и голубой цвета придали особого вида спортивной обуви.

По предварительным данным, Kyrie 5 поступит 16 мая. Вероятно, стоимость обуви составит 130 долларов.

Как известно, сериал "Друзья" получил большую популярность в девяностых. Однако до сих пор киноманы с удовольствием пересматривают смешные эпизоды про Джои, Чендлера, Росса, Рейчел, Монику и Фибби.

По сюжету, все друзья живут в Нью-Йорке и, как жителей мегаполиса, их интересуют несколько вопросов: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Поэтому главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимой кофейне рядом с домом. Забавные истории "Друзей" покорили мир, а последняя серия, которая вышла в мае 2004 года, растрогала всех поклонников сериала.

Серіал
Сериал "Друзья" / Metro

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Теги: Стиль и мода LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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