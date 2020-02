"Кровные братья" Iron Maiden сыграли мощный концерт в Киеве: фото

В этом году легендарная британская группа Iron Maiden празднует 40-летие выхода своего дебютного альбома. В честь этого славного юбилея украинская группа Blood Brothers – официальный трибьют Iron Maiden – сыграла концерт в Киеве и начала большой европейский тур.

Накануне выступления в столице лидер Blood Brothers Сергей Нефат приоткрыл планы команды: "Все концерты в 2020 году мы посвятим 40-й годовщине первого альбома Iron Maiden. Будем играть все 9 песен с той пластинки. Но параллельно мы будем развивать шоу с военными песнями. Поэтому наш сет будет меняться от концерта к концерту..."

Именно такая яркая подборка – дебютные и военные композиции Iron Maiden – и была представлена Blood Brothers на концерте в Киеве. Фанаты увидели настоящий музыкальный спектакль, который составили легендарные хиты Run To The Hills, 2 Minutes To Midnight, Running Free, Aces High, The Trooper, Paschendale, Fear Of The Dark и другие.

Концерт Blood Brothers в Киеве / Фото: Алексей Тишевский

Кто такие Blood Brothers?Украинская группа, официальный трибьют Iron Maiden. Ребята уже сыграли более 700 концертов в 20-ти странах. Фанаты называют их "самой сумасшедшей версией" Iron Maiden в Европе. Команда Blood Brothers строит декорации, использует театральные костюмы и максимально качественно и точно воспроизводит шоу свои старших британских "братьев". Именно поэтому Blood Brothers играли на разогреве у экс-вокалистов Iron Maiden Блейза Бейли и Пола Диянно на концерте в Киеве.

Кто такие Iron Maiden?Легендарная британская группа. Основана в 1975 году и выступает и сейчас. Одна из самых популярных групп в стиле хэви-металл и пионер "Новой волны британского тяжелого металла". Iron Maiden продали более 110 миллионов альбомов во всем мире. В Украине Iron Maiden, несмотря на свою бешеную популярность, не выступали ни разу.

После столичного шоу на странице Blood Brothers в Facebook появился такой пост:

Iron Maiden никогда не были в Украине! Мы действительно гордимся тем, что привезли небольшую часть этого гигантского шоу в Киев! Blood Brothers здесь, чтобы продемонстрировать, как прекрасна музыка Iron Maiden!

Blood Brothers – это круто! / Фото: Алексей Тишевский

Уже в начале марта Blood Brothers начнет большой европейский тур – украинцы дадут концерты в Польше, Чехии, Австрии, Швейцарии и Германии. Посетят 37 городов!

