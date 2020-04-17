"Кровные братья" Iron Maiden записали в Киеве пророческую песню о вирусе

Украинская группа Blood Brothers – популярный трибьют Iron Maiden – создала свою версию легендарного хита "Вирус".

В 1996 году британские "монстры года" Iron Maiden записали сингл "вирус", который ныне можно считать пророческим. В песне идет речь об абстрактном вирусе, который поражает умы людей (в первую очередь, так называемой "элиты"), которые после этого не обращают внимание на других и провоцируют социальную деградацию общества. Однако песня аллегорически описывает и нынешнюю ситуацию с коронавирусом. Начиная с первой строки: "Злой вирус угрожает нам..."и до финала: "Вы видите начало упадка человечества".

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Плакат к синглу Iron Maiden "вирус"

Кто такие Iron Maiden? Легендарная британская группа. Основанная в 1975 году и выступает ныне. Одна из самых популярных групп в стиле хэви-металл и пионер "Новой волны британского тяжелого металла". Iron Maiden продали более 110 миллионов альбомов во всем мире. В Украине Iron Maiden, несмотря на свою бешеную популярность, не выступали ни разу.

Когда вспыхнула эпидемия COVID-19, фанаты Iron Maiden, конечно, сразу вспомнили пророческую песню. А ребята из Blood Brothers включили ее в свой репертуар. На днях они записали собственную версию "Вируса". Причем сделали это очень оригинально – соблюдая правила карантина. Каждый из пяти членов группы находился во время записи у себя дома – то есть запись происходила онлайн! Но, несмотря на это, домашняя версия (как назвали ее сами исполнители) получилась очень яркой. Убедитесь сами!

Blood Brothers - "Вирус": слушайте хит и смотрите домашнее видео

Кто такие Blood Brothers? Украинская группа, официальный трибьют Iron Maiden. Ребята уже сыграли более 700 концертов в 20-ти странах. Фанаты называют их "самой сумасшедшей версией" Iron Maiden в Европе. Команда Blood Brothers строит декорации, использует театральные костюмы и максимально качественно и точно воспроизводит шоу свои старших британских "братьев". Именно поэтому Blood Brothers играли на разогреве у экс-вокалистов Iron Maiden Блейза Бейли и Пола Диянно на концерте в Киеве.

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Стоит отметить, что группа Blood Brothers проводила большой тур по Европе, когда там вспыхнула эпидемия. Поэтому украинским музыкантам, которые уже отыграли концерты в Польше и Чехии, пришлось прервать гастроли в самом разгаре, когда они находились в Швейцарии. Но ребята надеются, что человечество победит COVID-19 (в отличие от того, как было в песне "Вирус"). И Blood Brothers совершат новое турне. Причем вполне возможно, что теперь в их концертном репертуаре появится еще одна композиция, так хорошо отточенная на карантине.