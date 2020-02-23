KRUTЬ отреагировала на финал Национального отбора Евровидения: Я выдержала квантовый скачок

Украинская исполнительница Марина Круть (KRUTЬ) получила второе место в финале отбора Евровидения-2020 в Украине. Хоть и ей немало звезд и поклонников пророчили победу, девушка все же не добрала баллов от судей и зрителей. Как отреагировала певица на свое поражение – читайте дальше.

Согласно результатам судей и зрителей в финале отбора Евровидения-2020, Марина Круть получила 5 и 4 балла соответственно. Единогласную победу по решению судей и зрителей получила украинская группа Go_A. Таким образом она разделила второе место с KHAYAT, который получил такие же баллы, но наоборот. Следовательно, KRUTЬ с песней "99" не поедет в Роттердам представлять Украину на международном конкурсе в мае этого года.

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Впрочем, девушка из Хмельницкого не расстраивается. Она убеждена, что все лучшее – впереди.

Друзья! Алло! Вы расстроились? Есть совет – не расстраивайтесь. Я выдержала свой квантовый скачок. Дальше – только максимальный рост вверх. Спасибо вам за этот невероятный месяц. Всем людям и команде. Хмельницкий! Люблю! –прокомментировала свое участие в финале конкурса Марина.

Перед прямым эфиром конкурса в соцсети бандуристка рассказала, что сегодня, 22 февраля, у нее выпал уникальный шанс заявить о себе. Но ее жизнь в последний год и так кардинально изменилась, поэтому она добавила, что даже в случае поражения не будет опускать руки.

"Знаешь... Когда это все началось. Я просто мечтаю. Я шла своей дорогой и делала музыку, которая не попадала и попадала куда-то. Я была нулем. И ничего не ожидала от мира. За последний год и последние месяцы меня перевернуло и взрастило. Я невероятно благодарна миру за все и за всех. Вы невероятные", – рассказала Марина.

KRUTЬ – 99 финал отбора Евровидения 2020: смотрите видео онлайн