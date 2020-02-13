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KRUTЬ причислял к тройке финалистов, – Сергей Притула рассказал о первом полуфинале Нацотбора

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Сергей Притула рассказал о Нацотборе / Facebook / @serhiyprytula

Популярный украинский ведущий Сергей Притула третий раз стал ведущим Национального отбора Евровидение-2020. После первого полуфинала шоу он признался, что предусматривал триумф Марины Круть.

В комментарии "Новому каналу" Сергей Притула рассказал, что еще до старта Нацотбора предсказал, кто станет финалисткой вокального проекту. По его словам, Марина Круть проявила себя еще на репетициях шоу, потому ведущий был убежден, что она войдет в следующий этап конкурса.

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"По итогам того, что я видел на репетициях, KRUTЬ причислял к тройке финалистов из первого полуфинала. У нас был довольно ровный полуфинал, без ярко выраженного фаворита. В прошлом году, кажется, первый полуфинал тоже был такой "ровный". Марина справилась прекрасно. Очень приятно, что сочетание и электроники, и замечательного вокала, и бандуры скомпилировалось, и этот пазлик получился очень хорошим. Настолько, что понравился и зрителям, и жюри", – поделился Сергей Притула.

Смотрите выступление Марины Круть в первом полуфинале Евровидения-2020: видео

А вот испытывать свою интуицию в других играх или тотализаторах шоумен не спешит. Сергей Притула в шутку отметил, что еще в подростковом возрасте имел неприятный опыт, который запомнился на всю жизнь.

"Вы знаете, мне в жизни никогда не удавалось делать правильно несколько вещей: барыжить и играть на тотализаторе. Вернее, я однажды попробовал, а потом еще несколько месяцев раздавал долги. И поэтому уже где-то 21 год к букмекерским конторам не подхожу в принципе", – добавил он.

Известно, что первый полуфинал Нацотбора Евровидение-2020 прошел в Киеве 8 февраля. По результатам голосования судей и зрителей, в следующий этап шоу вышли Jerry Heil, KRUTЬ и Gо-A. Сейчас своеобразный триумф уже прокомментировала Марина Круть. На официальной инстаграм-странице артистка назвала себя "черной лошадкой", которой никто не предсказывал успеха, однако именно ее трек "99" сумел покорить украинцев. Уже в субботу, 15 февраля, пройдет второй полуфинал Евровидения. За возможность представлять государство на международном конкурсе поборются MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Евровидение 2020 Сергей Притула
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