Успешная певица пропагандирует любовь к себе не только музыкой, но и откровенными съемками. Злата Огневич позировала в белом кружевном белье перед камерой, показав идеальное тело.

После горького расставания с бойфрендом Злата Огневич очень комплексовала по поводу своей внешности, ведь мужчина в завершение романа оскорбил девушку. Звезда сетовала на свой низкий рост и считала, что на нее не будут обращать внимание другие ухажеры. Однако со временем певица поняла, что необходимо принимать себя настоящей и решилась развеять комплексы фотосессией в белье, которую показала в инстаграме.

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На фото Злата Огневич позировала в белом кружевном комплекте, который едва прикрывал ее прелести. Она засветила стройное тело, подтянутый живот и ягодицы в нежном и откровенном белье. Такой наряд выглядел фантастически на звезде и покорил сердца поклонников. Чувственности кадра добавил шелковый шлейф, который артистка соблазнительно закрепила поясом на талии.

"Моя женская сила в том, что я принимаю себя и понимаю, что такое любовь и уважение. Все мы такие, как есть, и это прекрасно! У всех своя красота и особая магия", – написала Злата Огневич.