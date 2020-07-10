Популярная украинская певица Злата Огневич сегодня, 10 июля, презентовала видеоработу на песню "Богиня". Исполнительница предстала в клипе в пикантном образе.

Видеоработу звезда презентовала на личном ютуб-канале. Она в очередной раз порадовала поклонников эротическими кадрами, на которых изображена в кружевном нижнем белье.

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Настоящий фурор вызвал предыдущий клип на один из хитов Златы "Голая правда". По сюжету, артистка раздела мужчину. Она предстала перед камерой в дерзком и соблазнительных образе.

В клипе на трек "Богиня" видим Огневич нежной и женственной. Однако и здесь она показала свою сексуальность, позировав обнаженной, лишь в красивом кружевном белье.

Цель клипа "Богиня"

Режиссер видеоработы Тарас Голубков пытался донести до общества мысль о том, что каждая девушка и женщина особенная, безупречная, несмотря на вес, возраст, профессию или другие особенности. В каждой есть прекрасные черты, которыми она выделяется среди других.

Сама же артистка призналась, что это автобиографический трек. Ранее ей пришлось преодолеть много препятствий, чтобы почувствовать себя богиней, найти гармонию между собой и внутренним миром. Она подняла в песне темы, на которые все чаще обращается внимание в обществе: принятие себя, повышение собственной самооценки.

Я уже долгое время вынашивала идею создания такого видео, ведь песня "Богиня" именно об этом: о женской красоте, индивидуальности и личной магии каждого из нас. Она затрагивает тему самооценки каждой женщины, а также суперсилу, которая помогает каждый день чувствовать себя богиней,

– рассказала Огневич.

Злата Огневич – "Богиня": смотрите видео онлайн



